Es ist ruhig geworden in Mistelbach: So wie das gesamte öffentliche Leben steht in der Großgemeinde auch die Kultur still.

Das bestätigt auch Neo-Kulturstadtrat Josef Schimmer (ÖVP), der die Funktion von Langzeitkulturstadtrat Klaus Frank übernahm, der NÖN. „Im verbleibenden ersten Halbjahr geht natürlich nichts mehr. Die zwei für April und Mai geplanten Events der Kabarettschiene wurden verschoben und erst 2021 stattfinden.“

„Wir werden in den nächsten 14 Tagen eine Entscheidung um die mögliche Absage treffen müssen.“Josef Schimmer zur Mistelbacher Sommerszene

Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber wahlweise auch retourniert werden. Die nächste in Frage stehende Veranstaltung ist die Sommerszene. „Hier werden wir in den nächsten 14 Tagen eine Entscheidung um ihre mögliche Absage treffen müssen“, sagt Schimmer: „Das muss schon auf Rücksicht auf die Szene-Wirte und Musiker, die langfristig planen müssen, geschehen. Das sind harte Schritte, an denen aber kein Weg vorbei führt.“

Ein Konzept für die zukünftige Kulturpolitik Mistelbachs solle trotzdem zumindest in Grundlinien entstehen. „Grundsätzlich habe ich als Kulturstadtrat vor, zu gegebener Zeit – wahrscheinlich im Herbst – alle Vertreter der Kultur, sowohl Schaffende als auch die Vereine, zu einem runden Tisch einzuladen und dabei gemeinsam ins Gespräch zu treten.“ Das solle Vernetzung fördern, aber auch der Planung von Veranstaltungen und Zuteilung von Terminen auf einvernehmlicher Basis dienen.

„Unsere Highlights werden wir weiter pflegen“

„Ich bin dafür bekannt, dass ich gerne mit Menschen rede, und will das nutzen, um gemeinsame Lösungen zu finden“, sagt Schimmer zuversichtlich. Helfen könnten dabei auch einheitliche Richtlinien für Kulturschaffende, wie sie sich bereits im Sport bewährt hätten. „Das ist schwierig, weil es in der Kunst oft an einheitlichen, allgemein gültigen Kriterien fehlt, mit denen sich alle anfreunden können“, sagt Schimmer. „Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, so etwas gemeinsam auszuarbeiten.“

Grundsätzlich wolle der neue Kulturstadtrat aber die bisherige Linie fortsetzen. „Klaus Frank hat in 20 Jahren Sensationelles geleistet, und Mistelbach zum kulturellen Zentrum des Weinviertels gemacht“, spricht Schimmer seinem Vorgänger Anerkennung aus. „Im Detail gibt es sicher Verbesserungen, aber unsere Highlights werden wir weiter pflegen.“ Das seien die Puppentheatertage, die Kabarettschiene, die Konzerte, „Christmas in Mistelbach“, und so weiter.

„Natürlich ist vieles unsicher: Die Erträge für die Stadtkassa sind aufgrund der Krise geschrumpft und wir wissen nicht, wann größere Veranstaltungen wieder stattfinden können. Aber gerade in diesen Zeiten brauchen die Menschen Kultur“, sagt der Kulturstadtrat.