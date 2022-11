Bernhard Wiesinger für Musik geehrt

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung, es ist schön, eine Anerkennung für das zu bekommen, was man umsetzt!“ Der Atzelsdorfer Bernhard Wiesinger wurde heuer mit dem Kulturpreis des Lands NÖ in der Kategorie „Musik“ ausgezeichnet. Er ist damit eine von zwei Personen, die heuer diese Auszeichnung bekamen.

Neben seiner Arbeit als Musikpädagoge und Musiker schreibt, komponiert und musiziert er auch in seiner Freizeit gerne. „Three Tenors“, „Miss Moravia“ und „Musik auf dem Fahrrad“ sind nur einige wenige seiner Projekte. Eine seiner Hauptaufgaben ist die Organisation des jährlich stattfindenden Musikworkshops in Poysdorf. Ein Projekt, auf das er besonders stolz ist, ist seine bereits im Jahr 2020 produzierte CD, die er in New York aufgenommen hat.

Im Laufe seiner Karriere hat er schon öfter mit tschechischen und slowakischen Musikern zusammengearbeitet. „Es ist superspannend, die unterschiedlichen Stile der Musik zusammenzubringen“, erzählt der Kulturpreis-Träger.

Aktuell arbeitet er an dem Projekt „Jazz für Kids“, bei dem er in Volksschulen in Niederösterreich Kindern Jazz näherbringt und mit ihnen musiziert. Daneben arbeitet er auch an vielen weiteren musikalischen Konzepten und schreibt etwa gerade für ein Bandprojekt in Wien.

