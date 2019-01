Ein Reiskopf füllt das Lokal. Die Kultursaison im Bühnenwirtshaus „Altes Depot“ begann, wie sie geendet hatte: Mit einem ausverkauften Konzert von Lokalmatador Reinhard Reiskopf: „Der passt super zu uns“, gesteht Depot-Wirt Reinhard Kruspel. Das erste Konzert im Jahr 2019 war ausverkauft.

Worauf dürfen sich die Depot-Fans im ersten Halbjahr freuen? Heimische Größen und internationale Knüller. Neben Reiskopf gastieren auch Hannes Rathammer und Michael Jedlicka mit ihren Programmen wieder einmal im Depot.

Michael Jedlicka hatte sein Ludwig Hirsch-Programm ja sogar hier präsentiert, jetzt ist es eine Rückkehr. Reiskopf wird heuer erstmals am Faschingsdienstag ein Konzert im Musiklokal absolvieren: „Da bin ich neugierig, wie Schlager mit Kornfeld zu uns passt“, lacht Kruspel über den Versuch. Warum wagt er ihn? „Weil der Faschingsdienstag in der Stadt immer weniger geworden ist. Ich will da einen Impuls setzen“, sagt der Szenewirt.

Mistelbacher Kost wird es auch bei der „Secret Police“ geben, einer Formation rund um den legendären Mistelbacher Vik Pazderka. Und Roman Beisser und Reinhard „Kotza“ Müllers gemeinsame Formation wurde ja sogar von Reinhard Kruspel angeregt.