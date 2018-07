Der Saisonauftakt des Kultursalons mit dem Konzert „Saitenspiel“ der jungen, mehrfach preisgekrönten Harfenistin Elisabeth Plank, sowie der „Hausherrin“ Claudia Guarín, teilweise am Gesang, lockte vergangenen Samstag interessierte Zuhörer aus Nah und Fern, neben Wien kam man auch extra aus Puchberg am Schneeberg in die Leiser Berge angereist, selbst Gäste aus Villach, die vorher die Bundeshauptstadt besuchten, wollten an dem Abend zarten Harfenklängen lauschen.

Neben dem Konzert im etwas anderen Ambiente - einfach, aber elegant -, im Stadl des Ehepaars Guarín-Danninger, der zum „Kultursalon“ umgewandelt wurde, sorgte auch der Vogelgesang aus dem Garten für idyllische Stimmung. Genauso wie die Windbrise, die der laue Abend mitbrachte, und die die Vorhänge im Gebäude tanzen ließ.

Als Intro gab es Paul Hindemiths „Sonate für Harfe 2. Satz“, anschließend wurde mit Werken von Henriette Renié, Gabriel Fauré, Elias Parish Alvars und Franz Liszt, sowie durch verschiedenfarbige Beleuchtung der Bühne ein „musikalischer Tagesablauf“ inszeniert. Rund eineinhalb Stunden entführten damit Plank und Guarín, sowie Dolphi Danninger die Zuhörer in die Welt der Harfe.

Letzterer moderierte den Abend, trug deutsche Übersetzungen der Stücke vor, und unternahm mit den Gästen kurze Ausflüge in die Biographien der Komponisten. Harfenvirtuosin Plank, die vor drei Monaten im Wiener Musikverein debütierte, gab zum Abschluss im Gespräch mit Danninger noch eine kleine Anekdote zum Thema „Reisen mit Harfe“, und erklärte den Salon-Gästen auf verständliche, vergnügliche Art das Instrument. Der Künstlerin, die mit 17 Jahren ihr Debüt im Wiener Konzerthaus gab und bereits zahlreiche Auftritte als Solistin und Kammermusikerin im In- und Ausland bestritt, sei es ein Anliegen, die Harfe als Solo-Instrument zu etablieren, so Danninger in seinen Worten.

Anschließend lud er - ganz in der Tradition eines und im Sinne der Idee ihres Salons - zum gemütlichen Beisammensein, Austausch und Plaudern mit der Musikerin. Das generelle Anliegen des Kultursalons, „ein bisserl Konkurrenz zum Fernsehen zu sein“ ging auf, so Danninger, trotz zeitgleichen Termins mit dem Fußball-WM-Achtelfinales freute man sich über einen gut besuchten Konzertabend.