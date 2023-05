Wandern und dabei Natur und Kultur genießen

Der Monat Mai ist der Monat, in dem die Danningers in ihrem Kultursalon traditionell die einzige Ausstellung im Jahr in den Räumen des Kultursalons zeigen. Heuer wollten sie zusätzlich zur laufenden „Still Life“-Ausstellung der Fotografin Patricia Weisskirchner auch eine Kultur-Genuss-Wanderung dazu kombinieren, um damit neue Besucher anzusprechen.

Die Kultur-Genuss-Wanderung fand an mehreren Tagen in der zweiten Mai-Hälfte statt und enthielt eine exklusive Führung durch die „Still Life“-Ausstellung, Kaffee und Kuchen im Kultur-Café und eine geführte Wanderung zum Oberleiser Berg samt Glas Sekt am Gipfel.

Infos und Anmeldung für weitere kulturelle Veranstaltungen unter www.kultursalon-niederleis.at.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.