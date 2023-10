Treffen der Generationen bei den Mistelbacher Puppentage

Treffen der Generationen bei den Mistelbacher Puppentheatertagen: Die aktuelle Kulturstadträtin Claudia Pfeffer traf auf ihre letzte und vermutlich erste Vorgängerin als weibliche Kulturstadträtin der Bezirkshauptstadt: Helga Stubenvoll war von 1970 bis 1983 im Gemeinde- und Stadtrat und eben auch für das Kulturressort zuständig.

In ihre Ära fiel auch die Gründung des Puppentheaterfestivals in Mistelbach: „Damals suchte die UNIMA, die internationale Puppenspielervereinigung, einen Ort, wo sie ihr 50-jähriges Bestandsjubiläum mit einem mehrtägigen Fest austragen können“, erzählt Stubenvoll. Mistelbach bewarb sich, obwohl es noch keinen Stadtsaal gab: „Gespielt wurde in der Volksschule, auf der Straße und im Café Harlekin“, erinnert sie sich. Und es gefiel den Mistelbachern und unter Bürgermeister Edmund Freibauer wurde dann das Festival eingerichtet. „Bis heute hat es Bestand und das hoffentlich noch sehr lange“, sagt Stubenvoll.