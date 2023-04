Mistelbach: Die ersten Bilder sind schon wieder verkauft

Über 120 Gäste kamen, um Kunst und Rathaus zu sehen: „Und, was noch viel schöner ist: Es wurden auch schon die ersten Kunstwerke der Schau verkauft“, freut sich Bürgermeister Erich Stubenvoll, der im Vorjahr eine Idee seines Amtsvorgängers Christian Resch wiederbelebt hatte, Kunst von Mistelbacher Künstlern in den Räumlichkeiten des Rathauses zu präsentieren. Kuratiert wurde die Ausstellung von Kulturamtsmitarbeiterin Berthiller, gemeinsam mit dem Bürgermeister. „Vorgabe war, dass ein nationalbekannter Künstler dabei sein soll. Dieser wurde in der Person von Christian Rothwangl gefunden, seine Bilder hängen im Sitzungssaal“, weiß Berthiller. Die anderen fünf kommen aus der Region.

Insgesamt sind bei „Kunst im Rathaus“ heuer 106 Bilder zu sehen: 70 von den Künstlern der Rest stammt aus dem großen Bilder-Fundus der Stadtgemeinde. „Eigentlich sollte jeder Künstler sechs bis zehn Bilder bringen. Sie haben aber weit mehr geliefert“, erzählt Berthiller. Platz wurde trotzdem für alle Bilder gefunden. „Die Ausstellung ist sehr bunt und sehr harmonisch“ findet die Kulturamtsmitarbeiterin. Eine Besonderheit: Heidi Winna malte ein Bild extra für das Stiegenhaus. Sie hatte schon geplant, dass sie es dort hängen haben will.

Bis Sonntag, 25. Juni können die Kunstwerke im Rathaus Mistelbach von Mo-Fr 8 bis 15.30 Uhr besichtigen und bei Interesse erwerben.

