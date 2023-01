Raumschach zum Zusehen und Ausprobieren

Vollbild

FB

Stadtrat Christian Nikodym, Harald Schneider-Zinner Präsident der ChessSports Association, Jugendmeisterin Klara Schirmbeck mit Mutter Stefanie Schirmbeck, Kunsthaus-Kuratorin Elisabeth Ledersberger und Vizebürgermeister Georg Eigner tauchten in die Welt des Schachspielens mit Raumschach ein.

1 /4