Programm 2024: Abwechslungsreich, bunter und internationaler

„Das Programm für 2024 wird unglaublich vielfältig, sehr bunt, und es ist von allem etwas dabei: vom Chanson bis zum sakralen Werk und erstmals auch Oper“, verrät Dolphi Danninger der NÖN. Und seine Frau Claudia Guarín fügt hinzu: „Jeder Besucher kann etwas für sich Passendes in unseren zahlreichen, unterschiedlich konzipierten Konzerten und Aktivitäten finden. Man kann schließlich nicht davon ausgehen, dass alle den gleichen Geschmack haben.“

Das Ehepaar hat vor einigen Jahren seinen Traum verwirklicht, sich eine eigene Veranstaltungsstätte zu erschaffen. Nun besteht auch die angenehme Aufgabe, den Kultursalon nach den eigenen Vorstellungen zu bespielen. Dass Dolphi und Claudia bei der Auswahl der Künstler auf aufstrebende Musiker setzen, das ist Können und Kennen der klassischen Musikbranche.

Beide selbst passionierte Musiker, paaren sie sich musikalisch gerne und regelmäßig mit internationalen Künstlern, die ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben. So lief das in der Vergangenheit, und Altbewährtes sollte beibehalten werden. Also wird man auch 2024 Musiker aus Spanien, Italien, Frankreich, Bulgarien, Kolumbien, Mexiko, der Schweiz und dem Kosovo auf der Bühne bewundern können.

„Einige der Musiker sind kurz davor, einen Schritt in die Weltklasse zu machen“, erzählt Dolphi begeistert. „Das Publikum hat oft das Privileg, Künstler im Kultursalon Niederleis zu hören zu kriegen, noch bevor sie im Konzerthaus oder Wiener Musikverein spielen."

Auf welche Veranstaltung im kommenden Jahr freuen sich die Danningers besonders? Eigentlich freuen sie sich auf das gesamte Programm, das pro Monat jeweils ein bis zwei Konzerte umfasst und im Juni zusätzlich auch noch eine Ausstellung und eine Kultur-Genusswanderung beinhaltet. Mit Franz Simak hätten sie eine Koryphäe der Fotografie gewonnen und seien stolz, ihren Kultursalon solch einer Größe zur Verfügung stellen zu dürfen.

Dabei befinden sich dann die Exponate im eigentlichen Wohnzimmer der Hausherren, das sich für einen Zeitraum von etwa drei Wochen in einen Ausstellungsraum verwandelt. „Wir leben dann sozusagen in einem Konzertsaal und Ausstellungsraum und ordnen unser tägliches Leben der Kunst unter“, erzählt Danninger.

Seine aus Kolumbien stammende Frau fügt hinzu, dass nach Beendigung einer Ausstellung ein wehmütiger Abschied von den Bildern und Fotografien folge, der nicht leicht zu verkraften sei, da man eine gewisse persönliche Beziehung zu den Werken entwickle.

Mit dem Programm 2024 möchte das passionierte Künstlerehepaar viele neue Leute anziehen und zum Konzertbesuch verführen, aber auch seine wahren Fans immer wieder aufs Neue überraschen.

Das nächste Konzert findet am 11.11. statt und ist Mozart gewidmet.

Mehr Infos und Kartenreservierung unter www.kultursalon-niederleis.at