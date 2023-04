Edda Swatschina ist neue Obfrau des Kunstverein Mistelbach

Ihre Künstlerkolleginnen Sylvia Seimann, Gudrun Wassermann und Marianna Ionita stehen ihr weiterhin im Gremium des Kunstvereins als stellvertretende Obfrauen zur Seite. Edda Swatschina freut sich über die neue Aufgabe, wenngleich die Nominierung keine so große Überraschung war. Denn die Künstlerinnen wechseln einander im jährlichen Turnus ab. Und alle verfolgen sie dasselbe Ziel. „Wir sind sehr daran interessiert, gute Künstler nach Mistelbach ins Schlössl zu bringen. Wir sprechen uns immer ab bei der Auswahl der Künstler, und insbesondere Marianna hat sehr gute Verbindungen in der Künstlerszene und macht tolle Vorschläge“, sagt Swatschina über die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands. Unter den vier Damen gäbe es kein Wetteifern, die eine springe für die andere ein, wenn Not an der Frau ist.

Strahlend in die neue Funktion der Obfrau des Kunstvereins Mistelbach: Edda Swatschina Foto: Gerhard Swatschina, Gerhard Swatschina

Neu wäre die Ausstellung, in der ein oder zwei Künstler aus der Gruppe der zahlreichen Mitglieder hervorgehoben werden und das ganze Barockschlössl für sich zur Verfügung haben. Somit ist es möglich, eine große Auswahl oder das gesamte Spektrum in den schönen Räumlichkeiten des außergewöhnlichen Ausstellungsortes auszustellen. Die Ausstellungen werden lange im Voraus geplant und man ist bereits bei der Planung des Jahres 2024. Das Interesse von Künstlern ist ungebrochen hoch.

Besonders freut sie sich über die zwei neuen Mitglieder und das Kunstprojekt mit der Neuen Mittelschule Mistelbach unter der Leitung von Herrn Magister Paar, das bereits zwei Jahre läuft und nun in die Verlängerung geht. Bei diesem besonderen Projekt wird den Schülern Kunst schmackhaft gemacht. An zwei Vormittagen im Jahr instruieren drei fremde Künstler die Schüler in Kleingruppen und bringen ihnen spezielle Techniken wie etwa Aquarell, abstraktes Malen oder Collage bei.

Die nächsten Ausstellungen:

29. April: Agnes Waldstein „See“

8. September: Azadeh Vaziri (Iran) „Starke Frauen“

3. November: „Homelab#1“ Edda Swatschina und Christiana Simons

Mehr Informationen auf www.kunstverein-mistelbach.at

