Es wird wohl das letzte Mal gewesen sein, dass Klaus Frank am Freitag in seiner Position als Kulturstadtrat Mistelbachs eine Ausstellung des Kunstvereins eröffnete. „Meine Frau ist auch Mitglied, deswegen wird das sicher nicht mein letzter Besuch im Barockschlössl sein“, betonte Frank.

„Was das Politische angeht, habe ich aber aus den jüngsten Wahlen meine Konsequenzen gezogen: Es ist klar geworden, dass die Gesprächsbereitschaft, die ich mir erhofft hatte, nicht vorhanden ist. Zum Abschluss meiner Zeit als Kulturstadtrat kann ich aber mit Stolz sagen, dass wir in 20 Jahren in Sachen Kultur viel in Mistelbach vorangebracht haben. Darunter auch den Aufbau eines erfolgreichen Kunstvereins. Ich hoffe, dass auch der neue Gemeinderat, wie der alte, seinen Stellenwert versteht.“

Die Ausstellung „diary“ im Barockschlössl bot Besuchern eine Begegnung mit den Werken der jungen Weinviertler Malerin Denise Rudolf Frank. Bei der Betrachtung der expressionistischen Kunst biete sich zuallererst ein Anblick von „wilder Malerei, soweit die Leinwand reicht“, erläuterte der Eröffnungsredner und Kurator Berthold Ecker. Erst danach würde in den abstrakten Motiven, die oftmals von Kopfformen überlagert würden, die „starke, malerische Kraft“, die aus dem großen Talent der jungen Künstlerin rühren würde, auffallen.

Spielerische Leichtigkeit und ernste Realität

Dabei könne die spielerische Leichtigkeit der Malerei die ebenfalls in den Bildern aufscheinende „ernste, finstere Realität“ nicht vollständig übertünchen. Denn die Werke, von abstrakten Künstlern wie Peter Pongratz inspiriert, würden auch Elemente der Kindheit und Vergangenheit der Künstlerin verarbeiten und dabei von gebändigter Authentizität geprägt sein.

„Im Kabinett“ waren am gleichen Abend Werke der Wildendürnbacher Künstlerin und Malerin Beate Schütz zu betrachten. Schütz arbeite mit Acryl- und Mischtechnik und verschiedenen Materialien, darunter Siebdrucke, erklärte Obfrau Gudrun Wassermann bei der Eröffnung. „Oftmals folgt auf einen schnellen, teils chaotischen Beginn ein langsamer, ausführlicher Gestaltungsprozess.“

Der aktuelle Katalog des Kunstvereins, der die Werke der letzten fünf Jahre ausführlich illustriert, liegt zum Erwerb vor. Für Mitglieder des Vereins ist er zur freien Entnahme.