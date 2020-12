„Die Besonderheit des Kunstvereins Mistelbach ist sicherlich seine Vielfalt“, geben die Obfrauen Mariana Ionita, Sylvia Seimann, Edda Swatschina und Gudrun Wassermann stolz von sich. Von den ca. 66 künstlerisch aktiven Mitgliedern stellen nun über 30 Künstler ihre Werke in der aktuellen, farbenfrohen Ausstellung aus. Und jeder der Urheber greift auf seine ganz eigene Ausdrucksform zurück.

„Diese Gruppenausstellung zeigt eine Kollektion verschiedener Malarten, die Exponate reichen von Aquarellen und Fotografien bis hin zur abstrakten Malerei. Und diese kreative Vielfalt bedeutet Spannung“, weiß Swatschina. Das breite Farbspektrum bildet einen beeindruckenden Kontrast zum grauen Dezemberwetter, das man beim Betreten der eleganten Ausstellungsräume des Barockschlössls Mistelbach hinter sich lässt.

Am 19. Dezember erfährt die Ausstellung seine Eröffnung - jedoch erstmals ohne Vernissage. „Normalerweise war die Vernissage unserer jährlich um diese Zeit stattfindenden Kunstausstellung zugleich auch ein Vorweihnachtsfest mit großem Buffet“, erinnern sich die Obfrauen an die Vorjahre zurück. Auch vermissen sie den wertvollen, direkten Austausch zwischen den Besuchern der Galerie und den Künstlern.

In manchen Bildern spiegelt sich Corona wider, so zum Beispiel beim Exponat „Summer in a bubble“ von Sylvia Seimann. Die einzige war, Vorgabe der Ausstellung war, dass die Bilder während der Corona-Quarantäne entstanden, sie müssen jedoch nicht unbedingt einen direkter Bezug zum Thema Corona haben. Obfrau Edda Swatschina rät, die Ausstellung unbedingt bis zum 26. Dezember zu besuchen, bevor sie in die von der Regierung verordneten Pause ginge. Um eine Verlängerung im Jänner 2021 ist man bemüht, die Ausstellung sollte ursprünglich bis zum 10. Jänner laufen. Die Situation bleibt also weiterhin herausfordernd - vor allem für alle Kulturtreibenden.

Teilnehmende Künstler am Salon XX: Astrid Aigner, Ferdinand Altmann, Susanne Czerny, Wilma Coradello, Franziska Erntl, Günther Esterer, Maria Fried, Rudolf Garber, Werner Gröger, Alfred Hawel, Ottilie Hörmayer, Mariana Ionita, Roswitha Kober, Herta Kollross, Iria Kovacs, Helene Kukelka, Brigitte Lichtenhofer-Wagner, Birgit Lock, Helga Marian, Franz Rauscher, Josef Schimmer, Eleonore Schremser, Beate Schütz, Franz J. Schwelle, Sylvia Seimann, Christiana Simons, Sonia Sünder, Edda Swatschina, Herbert Unger, Gudrun Wassermann, Erich Weber, Renate Weber, Anita Windhager, Roman Wolf, Gottfried Laf Wurm.

Die Gemeinschaftsausstellung Salon XX des Kunstvereins Mistelbach ist noch bis 26. Dezember im Mistelbacher Barockschlössel zu sehen - hoffentlich mit Verlängerung im Jänner 2021.