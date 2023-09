Bullendorf: Seine eigene Krippe bis Weihnachten selbst bauen

Im Moment findet in Bullendorf vom Kameradschaftsbund ein Krippenbau-Seminar statt. Ziel ist es, bis zur Weihnachtszeit seine eigene Krippe zu bauen. Im ersten Teil gehe es um die Theorie und Informationsweitergabe, an den nächsten neun Freitagabenden werden die Krippen nach eigenen Vorstellungen gemeinsam gefertigt, erklärt Krippenbaumeister Peter Huber.

Am letzten Kursabend, 17. November, soll es eine Krippenweihe mit anschließender Agape geben. „Beim Adventzauber in der Kellergasse Fuchsenweg in Bullendorf werden die Krippen ausgestellt“, sagt Organisator und ÖKB-Obmann Josef Kohzina.

Platz für Spätentschlossene

Derzeit nehmen zehn Personen am Seminar teil. Zwei Plätze für Spätentschlossene sind noch frei. Bei Interesse bitte bei Josef Kohzina unter 0660/7626555 melden.