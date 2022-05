Mistelbach: Sicherer mit dem E-Bike unterwegs

Werbung

Denn gerade aufgrund des immer größer werdenden Booms an Elektrofahrrädern und des damit verbundenen Anstiegs an Unfällen ist es wichtig, die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser mit dem E-Bike vertraut zu machen.

Am Programm standen am Areal der Sommerszene einerseits Begriffserklärungen, Informationen und Theorie, andererseits fahrtechnische Aspekte wie Bremsen, Engstellen, Langsam fahren und Kurventechnik. „Es ist schön zu sehen, wenn das kostenlose Angebot der E-Bike-Kurse so gut angenommen wird“, dankte Bürgermeister Erich Stubenvoll allen Teilnehmerinnen, vor allem aber auch den Verantwortlichen seitens des ÖAMTC, die diese Kooperation seit Jahren möglich machen.

