„Wisst ihr überhaupt, wer Alois Mock war?“ Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka testete das zeitgeschichtliche Wissen der Schüler ab: Mit einer Diskussion mit Schülern aus HAK und Gym Laa und dem Gym Mikulov sowie Zeitzeugen wurde das 30-jährige Jubiläum des Falls des Eisernen Vorhanges in Laa begangen.

Am 17. Dezember 1989 durchtrennten die Außenminister Alois Mock und Jiri Dienstbier bei Laa den Stacheldraht - ein historischer Moment. Damals dabei beim emotionalen Augenblick: Monika Arkai-Dienstbier, Tochter des tschechischen Außenministers, die in Wien studierte und ihren Vater seit vier Jahren nicht mehr gesehen hatte. „Ich wurde ein paar Tage vorher vom Außenministerium angerufen, ob ich dabei sein will“, erinnert sich Dienstbier bei der Schülerdiskussion. In Tschechien hatte sie keine Zukunft gesehen, da ihr Vater als Oppositioneller galt und sie keine Chance auf einen Studienplatz gehabt hätte.

"Aber alle können Englisch"

Was wollten die Schüler wissen? Wie war das damals mit dem In- und Export von Gütern? Wann wird die Bahn von Laa nach Heflin wiedereröffnet? Warum ist Mikulov nicht mit Bahn und Bus an Wien angebunden? Warum können Tschechen die österreichischen Pflichtschulen nicht besuchen?

Richtung Verkehrsanbindung deutete Bürgermeisterin Brigitte Ribisch laufende Verhandlungen an: „Mir wurde der Güterverkehr angeboten, den will ich aber nicht, ich will den Personenverkehr.“

Bezüglich der fehlenden Busverbindungen versprach Sobotka, das Thema in die Nationalratsausschüsse mitzunehmen. Stichwort Sprachbarriere? „Die ist immer noch da“, sagte Ribisch: „Aber alle können Englisch und es ist der Wunsch da, die Barrieren zu überwinden.“ Laa habe von der Grenzöffnung immens profitiert, alleine in der Therme kommen rund 30 Prozent der Gäste von jenseits der Grenze. Für Englisch als allgemeine lingua franca in Europa sprach sich Sobotka aus: „Dann könnten wir diese Veranstaltung gleich ohne Dolmetsch machen“, lachte er.

Enthüllt wurde zum Jubiläum am ehemaligen Eisernen Vorhang eine Gedenktafel direkt am ehemaligen Grenzübergang, die an die Trennung Europas erinnern soll.

Nach den Schülern diskutierten Zeitzeugen mit Landesrat Martin Eichtinger, wie sie den Fall des Eisernen Vorhanges erlebt hatten.