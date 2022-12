Abend des Zusammenhalts: „Die Währung Herz ist gefragt“

Die Caritas in der Region Weinviertel ließ beim „Abend des Zusammenhalts“ in Laa (Bezirk Mistelbach) zwei Männer aufeinandertreffen, die ein Viertel der 100-jährigen Geschichte von Niederösterreich und Caritas geprägt haben, wie Caritas-Leiter Thomas Krottendorfer erklärte: Erwin Pröll, ehemaliger Landeshauptmann, und Michael Landau, langjähriger Direktor und jetziger Präsident der Caritas der Erzdiözese Wien. Inhalt des Zwiegesprächs war, welche Lehren sich aus der Geschichte für die Krisen der Gegenwart ziehen lassen.

Ein „Tipp“, den sie den Zuhörern mitgaben, hat seinen Ursprung in der Flüchtlingskrise 2015: Die zwei Männer hatten eine Auseinandersetzung, sprachen sich aber später aus, seitdem duzt man einander. Genau darum gehe es, betonte Pröll: Standpunkte vertreten, Begegnung auf Augenhöhe, den Respekt bewahren. Und nie die Schwächsten der Gesellschaft aus den Augen verlieren: „Es braucht die Bereitschaft, hinzuschauen“, sagte Landau. Aber nicht nur sie griffen zum Mikrofon.

Ein Viertel dieser Geschichte haben diese Herren maßgeblich geprägt.“

Thomas Krottendorfer, Caritas-Leiter der Region Weinviertel

Caritas-Interessensvertreterin Anna Petrides hatte konkrete Forderungen für Menschen mit Behinderung: Arbeitsplätze auch in der „Außenwelt“, gerechte Entlohnung, Forcierung der einfachen Sprache, größere Barrierefreiheit im öffentlichen Bereich und eine große „Akzeptanz, so wie wir sind“. Josef Widl (Hollabrunner Lerntafel) wünscht sich ein aktives Flüchtlingsmanagement der Politik. Susanne Jacobs, die die „Le+O LaaDe“ führt, hat die große Vision, dass in 100 Jahren dieser Sozialmarkt keine Notwendigkeit mehr hat.

„Veränderung beginnt

oft im Kleinen“

In Zeiten der Teuerung ist dies kaum vorstellbar, Gesellschaft und Politik sind mit einer Krise nach der anderen beschäftigt. „Veränderung beginnt oft im Kleinen“, sagt dazu Landau. Er denkt an Eltern von Kindern mit Behinderung, die sich 2004 in Laa zu dem Verein „Behindert, Besonders - Anders“ (BBA) zusammengeschlossen haben. Dies war einer der Puzzlesteine, warum heute an einem neuen Caritas-Wohnhaus für Menschen mit Behinderung in Laa gebaut wird.

Er denkt aber auch an die Caritas-Einrichtung in Retz (Bezirk Hollabrunn) – und ihren integrativen Charakter: „Die Caritas-Bewohner in Retz gehören einfach dazu.“ Das lebte auch Pröll, der bei jedem Besuch in der Weinstadt von zwei Caritas-Klienten empfangen wurde und sie – auch unter ungläubigen Blicken – mit Umarmungen begrüßte. Diese Keimlinge hält Landau für wichtig: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das Positive in die Breite ausdehnt.“

Fehlentwicklungen erkennt Pröll im Materialismus-Rausch und in der steten Gewinnmaximierung: Jeder Einzelne könne aber „überlegen, wie viel Luxus wir uns leisten können, damit wir die Schwächsten mitnehmen können“. Gelinge das nicht, seien Demokratie und Frieden gefährdet. „Die Währung Herz ist gefragt.“ Er wünsche sich einen zusätzlichen sozialen Schub.

„Wir werden verändert aus der Krise herausgehen, aber ob zum Guten oder zum Schlechten, liegt auch an uns“, ergänzt Landau. „Es geschieht einiges, aber es braucht das Zusammenspiel aller“, zieht er noch einmal das Beispiel Laa heran. Denn ohne Stadtgemeinde, Land NÖ, Caritas und BBA wäre ein neues Wohnhaus für Menschen mit Behinderung nicht möglich.

