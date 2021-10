Der internationale Mädchentag ist ein von den Vereinten Nationen (UNO) initiierter Aktionstag, der jedes Jahr am 11. Oktober begangen wird und auf die weltweit vorhandenen Benachteiligungen von Mädchen aufmerksam macht. Plan-international Österreich – eine unabhängige Kinderhilfsorganisation - ruft dazu auf, anlässlich des Welt-Mädchentages, Gebäude, Monumente oder auch Internetauftritte in Pink zu beleuchten – und die Stadtgemeinde Laa an der Thaya unterstützt das mit der Beleuchtung der Burg Laa in PINK.

Anlässlich des 75-Jahre-Jubliäum von UNICEF gibt es am 20. November eine zusätzliche neue Aktion. Unicef lädt weltweit alle Gemeinden ein, Kulturdenkmäler, Wahrzeichen oder besondere Orte in blauem Licht, in UNICEF-blau unter dem Motto #machmablau, erstrahlen zu lassen. Die Stadtgemeinde Laa wird auch an dieser besonderen Kampagne teilnehmen und die Burg an diesem Abend blau erstrahlen lassen.

„Die Stadtgemeinde Laa an der Thaya hat bei der Beleuchtung der Burg Laa einen Farbwechsel installiert. In Europa, Österreich und hier in Laa an der Thaya wird ganzjährig die Gleichberechtigung zwischen allen Menschen und deren Rechte gefördert und gelebt.“ betont Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

Die Außen-Beleuchtung der Burg Laa, wird je nach Dämmerung gestartet, endet aber immer um 22 Uhr.