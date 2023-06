Biermuseum in der Burg feierte seinen 50er

Die Geburtsstunde des Biermuseums schlug nach einem Festumzug 1972, als alle dort mitgeführten Bierutensilien eingesammelt und in der Burg konzentriert wurden. „Man hat sich gedacht, das könnte die Leute interessieren. Aber das war erst der Anfang“, erzählte Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Vor über 40 Jahren übernahm Franz Gruber, noch heute Obmann des Museums, der das Museum auf Vordermann brachte und den Ausstellungsbetrieb startete. Zu sehen sind Hubertus- und andere Bierdevotionalien und Stücke aus der früheren Bierproduktion.

Mittlerweile ist das Biermuseum ein wenig in einen Dornröschenschlaf gefallen. „Jetzt muss umgestaltet werden“, sagt Gruber: Das Museum hat 3.000 Stück an Bierkrügen und Gläser geerbt, die derzeit eingelagert sind.

Zur Feier waren viele Künstler gekommen, die in der Galerie in der Burg ausgestellt hatten, für manche war es eine Rückkehr nach vielen Jahren. Die Salzburgerin Gundy Rettenbacher beispielsweise war seit ihrer Ausstellung 1999 nicht mehr im Weinviertel gewesen und staunte, wie sich Stadt und Burg in dieser Zeit verändert haben. Ausstellungsbetrieb gibt es in der Burg allerdings schon seit einigen Jahren nicht mehr. 2012 begannen die Sanierungsarbeiten, da wurde die hölzerne Stiege zum Biermuseum abgerissen, die Arbeiten hätten den Ausstellungsbetrieb zu stark gestört. Wer hat in den Jahren alles ausgestellt? Unter anderem der fantastische Realist Walter Berens und Arnulf Neuwirth, Elfriede Ott und Ironimus.

„Wir werden das wieder angehen“, kündigt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch an: Es gab schon Kontakte mit dem NÖ Museumsmanagement, ein Raum wurde bereits saniert. „Wir brauchen kompetentere Menschen, die das aufarbeiten, alles, was nicht gezeigt werden kann, wird in den noch nicht sanierten Keller wandern“, greift die Stadtchefin einem Beschluss des Gemeinderates für ein neues Ausstellungskonzept im Biermuseum voraus.

Parallel zur Feier gab es eine Ausstellung alter Plakate der Veranstaltungen samt Bildern der Vernissagen und die Zeitungsberichte darüber sowie Werke der damaligen Künstler.