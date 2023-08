Bierpapst Conrad Seidl besuchte zwei Privatbrauereien

Getroffen hat man sich im „freilich“, dem neuen In-Lokal im LaaPlus, das Biere aus den regionalen Brauereien führt. Das Augenmerk lag insbesondere auf den Erzeugnissen der Kleinbrauereien Hopfius von Beate Uhl und Markus Pernold in Hanfthal sowie dem Kurv'nbräu von Roland Nestler in Neudorf bei Staatz.

„Für mich ist das Überraschendste, dass man aus nur vier Zutaten so viele verschiedene und wohlschmeckende Produkte herstellen kann“, sagt Beate Uhl. Der Bierexperte und weit gereiste Biertester fand Gefallen an der selbstbewussten saisonalen Sorte mit dem rosa Etikett „Der Erfrischende“, der mit Himbeeren versetzt einen pinkfarbenen obergärigen leichten Sommerbiergenuss darstellt. Beeindruckt war Seidl auch von „Der Weiße“. Seidl: „Ein am Gaumen ‚sehr schlankes‘ Bier, das mit leichten Bananenaromen und einem Hauch Marzipan allerhöchst zum Weitertrinken animiert.“

Die Corona-Phase hat Kurv'n Bräu-Chef Roland Nestler für den Neubau der Privatbrauerei genützt. Der leidenschaftliche Bierverkoster und -erzeuger bringt nach knapp zehn Jahren schon deutlich mehr Erfahrung mit und hat im heurigen Jahr bei der „Falstaff Beer Trophy“ mit seinem Bio Märzen den 1. Platz und mit dem Bio Hausbier den 4. Platz in der Kategorie „Wiener Lager“ erreicht. „Erfahrung, die man auch schmeckt“, ist Conrad Seidl nach dem Verkostungsgenuss der unterschiedlichen Sorten überzeugt.

NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing mit Bierpapst Conrad Seidl und den Hopfius-Masterminds Beate Uhl und Markus Pernold bei Freilich-Chefin Beate Schütz zu Gast. Foto: Evelyn Schultes

Apropos Überzeugung: Die Bio-Hausbrauerei hat sich mit der Verarbeitung von regionalen Zutaten, Mehrwegflaschen, Etiketten aus Recyclingmaterial und einer Photovoltaikanlage dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Auch das Bistro „Freilich“ hat den Bierpapst Conrad Seidl beeindruckt, sodass es sehr gute Chancen hat, im nächsten Bierguide als Lokaltipp mit besonderer Bierkarte gelistet zu werden.