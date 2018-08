Beim Zwiebelfest hat Familie Stoiber das Geheimnis ein ganz klein wenig gelüftet und eine mögliche Ansicht des neuen Café- und Wohnhauses am Bauzaun der Baustelle am Rande des Stadtplatzes affichiert. Ab nächstem Sommer wird man hier vor einer modernen Fassade und großzügiger Glasfront gemütlich Kaffee schlürfen und Eis schlecken können. „Aber ganz 100-prozentig ist diese Fassade noch nicht“, relativiert Bauherr Philipp Stoiber. „Das war halt einmal ein Vorschlag des Architekten.“

Manche Zwiebelfest-Besucher blieben interessiert vor den großen Plakaten stehen, viel Rückmeldung an die Familie Stoiber hat es trotzdem nicht gegeben. „Ein Interessent für eine Wohnung hat sich bei meinem Vater gemeldet“, erzählt der Junior-Chef. Meinungen zum Aussehen wurden überhaupt nicht kundgetan. Obwohl auf der Straße einiges an Gemurmel zu hören war: zu glatt, zu modern, ganz anders als das frühere Gebäude mit dem alten Traditionswirtshaus darin.

"Die sollen froh sein, dass sich in Laa einmal etwas tut.“Philipp Stoiber

Philipp Stoiber beantwortet die Kritik trotzdem, obwohl sie nicht direkt an ihn gerichtet wurde: „Ich kann ja kein Haus so hinstellen, wie es einmal war, das ist ja nicht zeitgemäß.“ Und er kontert: „Sonst wird immer geraunzt, dass in Laa nichts passiert. Die sollen froh sein, dass sich in Laa einmal etwas tut.“

Konkret wird derzeit an der Tiefgarage gearbeitet. Die Baufirma ist voll im Plan. In der Gemeinde wurde früher immer gemunkelt, Tiefgaragen und Hauptplatzunterkellerungen seien in Laa wegen des Schwemmsandes und hohen Grundwasserspiegels nicht möglich. Doch für die Stoiber-Baustelle gibt es keine Probleme.

„Natürlich musste teilweise ein Bodenaustausch gemacht werden, aber das haben wir alles von Anfang an schon eingerechnet“, sagt Philipp Stoiber. Außerdem sei das hier auch gar nicht die erste Tiefgarage in Laa. Hierbei gibt es also schon Erfahrungen.

Nun wird das Haus, so rasch es geht, in die Höhe gezogen. Bis zum Winter soll alles dicht sein, damit in der kalten Jahreszeit drinnen gearbeitet werden kann.