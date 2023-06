Familienbetrieb Demschner schließt nach fast 45 Jahren

Ein Rückblick: Rudolf Demschner, gelernter Kürschner und Kappenmacher eröffnete im März 1979 in Mistelbach, und kurz darauf im Mai in Laa, ein Verkaufsgeschäft. Das war damals schon eine Besonderheit, wenn ein Mistelbacher Unternehmen mit mehreren Standorten und eigener Werkstätte auch in Laa eine Filiale eröffnet.

Was wurde in dem gut gehenden Geschäft verkauft? „Hüte, Kappen, Handschuhe, Schals, Pelz- und Lederjacken“, erzählen Rudolf und Christine Demschner, die die Leitung der Geschäfte innehatte.

Demschner bildete insgesamt 26 Lehrlinge aus und beschäftigte ebenso viele Mitarbeiter, mit denen sie immer freundschaftlich verbunden waren. Den Verkauf in Laa führten die beiden langjährigen und engagierten Mitarbeiterinnen Elfie und Klara, die für die Kunden nicht nur verkaufsberatend da waren, sondern sich manchmal auch deren Sorgen und Nöte anhörten.

Was passiert mit der Ware und dem Geschäft nach der Schließung? „Das Geschäft steht ab sofort zur Vermietung zur Verfügung. Die noch vorhandene Ware wird karitativen Organisationen zur Verfügung gestellt“, erzählt Christine Demschner.