Finanzstadtrat Frühberger zieht sich aus Gemeindepolitik zurück

Finanzstadtrat Roman Frühberger (ÖVP) legt jetzt in der Mitte der Gemeinderatsperiode sein Mandat zurück: Diese Entscheidung hat er auf eigenem Wunsch und „nach ausgedehnten, langen Überlegungen“ getroffen. Er werde sich in seinen Beruf als Kreditchef einer Regionalbank „reinhängen“, andererseits werde „wieder Zeit für Sport, Hobbys und das Reisen bleiben“.

Er erachte es als Selbstverständlichkeit, „an einer ordnungsgemäßen und reibungslosen Mandatsübergabe an meinem Nachfolger mitzuwirken.“ Das wird Werner Überall jun. sein: Seine Nominierung erfolgte am Freitagabend (10. Juni) bei der Mitgliederversammlung der ÖVP Laa. Überall wird das frei gewordene Mandat im Gemeinderat übernehmen und soll neuer Finanzstadtrat werden.

Überall will „einen Beitrag für unsere Stadt leisten“

Werner Überall Foto: ÖVP Laa

Überall war Listenkandidat im Wahlkampf 2020 und will über seine Vereinstätigkeiten hinaus „einen Beitrag für unsere Stadt“ leisten. „Deshalb freut es mich besonders, jetzt die Möglichkeit zu bekommen, unsere schöne Stadt als Teil des Stadt- und Gemeinderates gemeinsam positiv weiterzuentwickeln.“

Sein Vorgänger Frühberger kandidierte 2015 bei der Gemeinderatswahl und wirkte zuerst als Jugendgemeinderat. „Eine Gemeinschaft lebt davon, dass es Menschen gibt, die mehr tun, als sie tun müssen“, begründet er den Einstieg in die Gemeindepolitik. 2018 wurde er Finanzstadtrat: „Zugegeben: eine Herkules-Aufgabe“, blickt er zurück.

Frühberger: „Stadtfinanzen sind gut aufgestellt“

Er konnte aber mit „Expertise und Know-how“ die Stadtfinanzen „positiv mitbeeinflussen“, sodass diese „heute so gute dastehen wie wohl in den letzten Jahrzehnten nicht mehr“, ist er überzeugt. Das Schuldenabbau-Programm „Modell Laa“ ist beendet, zudem wurden weitreichende Entscheidungen getroffen, um „so die Gemeindefinanzen ‚fit‘ für die nächsten Generationen aufzustellen“. Frühberger ergänzt: „Darauf bin ich stolz! Ich kann ein geordnetes Ressort übergeben. Das ist mir wichtig.“

Brigitte Ribisch, ÖVP-Gemeindeparteiobfrau und Bürgermeisterin, bezeichnet ihn als „eine der größten Stützen und Zukunftshoffnungen“ der ÖVP Laa. „Roman wird in allen Belangen fehlen“, betont sie. „Als junger Mann hat er von Anfang an alle Herausforderungen professionell und mit großer Freude gemeistert und uns allen gezeigt, dass sowohl seine fachlichen, als auch seine sozialen Kompetenzen ihn zu Höchstleistungen befähigt haben.“

Ribisch: „Überall ist ein erfolgreicher Player“

Ribisch ist überzeugt, dass er in Zukunft große Verantwortung übernehmen hätte können. „Er ist und war ein verlässlicher, kompetenter junger Mann, dem alle Türen offenstehen.“ Sie dankt Frühberger für seinen Einsatz und dafür, dass der im Parteivorstand weiterhin mitwirken wird und in der Gemeinde als Berater zur Verfügung steht. „Er übergibt ein gut bestelltes Ressort an seinen Nachfolger“, sagt Ribisch.

Überall beschreibt sie als „durchaus bekannten, beliebten und beruflich sowie privaten erfolgreichen Player im Fraktionsteam der ÖVP Laa begrüßen. „Mit ihm gewinne die Fraktion einen Laaer „mit viel Erfahrung und Expertise im Vereinswesen der Stadtgemeinde“ und ist „auch durch seine Ausbildung und seine internationale berufliche Arbeit“ bestens geeignet, betont Ribisch.

Die Wahl zum Finanzstadtrat wird in der nächsten Gemeinderatssitzung erfolgen.

