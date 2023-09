Inklusionslauf soll Geld für den barrierefreien Garten bringen

Das Helmut-Krätzl-Haus, eine Caritas Tagesstätte für Menschen mit Behinderung, wurde im April 2009 eröffnet. Momentan werden hier 40 Klienten von zwölf Betreuern betreut. Zum Haus gehört auch ein großer Garten, der nun umgestaltet werden soll. „Alle unsere Klienten, egal ob mit Rollstuhl, Rollator oder zu Fuß, auch jene, die nicht so mobil sind, sollen diesen Garten benutzen und genießen können. Das ist momentan in der Wiese nicht möglich,“ erzählen Betreuerin Doris Dorn und Leiterstellvertreter Jürgen Straka.

Daher soll im Garten ein rollstuhlgerechter neuer Weg entstehen, den alle ungehindert benutzen können. Geplant ist im „Garten für alle“ auch eine Naschhecke und schattige Plätze. Diese sollen dazu anregen, dass die Klienten und Betreuer die Natur riechen, sehen, hören, aber auch schmecken können.

Da die Umgestaltung Geld kostet und auch die Klienten mithelfen wollten, war sich das dynamische Team schnell einig: „Wir veranstalten ein Fest!“ Ein besonderes sollte es sein und mit dem „Inklusionslauf Laa – sei dabei!“, einem Projekt der Tagesstätte, war die Idee dieses erstmaligen Laufes entstanden. Die Veranstaltung wird inklusiv geplant, durchgeführt und unterstützt von Jugendlichen des Projekts „72 h ohne Kompromiss“.

An dem Lauf mit einer barrierefreien Strecke von 1,7 Kilometern kann sich jeder mit einem Startgeld von 15 Euro beteiligen. Es kann alleine oder in einer Gruppe gelaufen, gegangen, gewalkt, aber auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl gefahren werden. Jeder Teilnehmer erhält eine Holz-Medaille, die extra und individuell in der Tagesstätte angefertigt wird.

Treffpunkt ist am 21. Oktober von 9-14 Uhr bei der Caritas Tagesstätte Laa, Sonnenweg 12. Für Speis und Trank ist gesorgt.

„Wenn viele Teilnehmer mitmachen, dann steht mit dem Reinerlös der Veranstaltung und den Sponsorengeldern der Umgestaltung unseres Gartens – für den wir bereits die Natur im Garten-Plakette haben – nichts mehr im Weg“, erzählt Betreuerin Christa Krendl. Der Garten wird übrigens gemeinsam mit den Klienten gepflegt und betreut. Rasenmähen, gießen, aber auch Früchte ernten und vor allem genießen ist das Ziel der Umgestaltung.