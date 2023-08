Kirtag: Hartgesottene Musikanten trotzten dem Regen

Widriges und unberechenbares Wetter hielt die Stadtkapelle Laa an der Thaya am Sonntag nicht davon ab, den alljährlichen Musikantenkirtag zu veranstalten. Das Fest begann mit der Heiligen Messe, die das Saxofonquartett umrahmt hat. Aufgrund des schlechten Wetters wurde umdisponiert und der Schwerpunkt der Veranstaltung in den Saal des Musikheimes verlegt.

Ein paar Hartgesottene ließen es sich jedoch nicht nehmen, unter Schirmen im Freien zu feiern. Dabei konnte nicht einmal das wechselnde Wetter dem Musikverein Neudorf im Weinviertel unter ihrem Kapellmeister Florian „Flo“ Wagner etwas anhaben. Man musizierte eben unter Sonnenschirmen.

Bei diversen lukullischen Genüssen - ausgezeichnetes Essen, kühles Bier, köstliche Wein, Kaffee mit Süßem - feierten die Musikanten mit den treuen Gästen bis in die Nacht hinein. Die Kapelle hofft auf ein besseres Wetter im nächsten Jahr.