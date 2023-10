Mittelschüler lernten Popsongs in überraschender Geschwindigkeit

Am 25. und 26. September arbeiteten die 3. und 4. Musikklassen der Musikmittelschule Laa mit den fünf Musikerinnen der a capella Gruppe „Beat Poetry Club“ in einem Pop-Workshop. Die Jugendlichen studierten dabei in unglaublicher Geschwindigkeit vier verschiedene Songs ein. Die schon im Vorjahr durch das Landesjugendsingen trainierten Kinder hatten sichtlich ihren Spaß, die Popsongs mit Beatboxing, Tanz-Moves und Begleitmelodien auf die Bühne zu bringen und staunten oft, was man mit dem Instrument „Stimme“ alles zuwege bringt.

Auch technischen Hilfsmittel, wie den Oktaver, lernten sie dabei kennen.

Zum Abschluss gab es am Dienstag abends im Volksheim eine Präsentation und anschließend ein mitreißendes Konzert der hochkarätigen Frauenformation. Die Schülerinnen und Schüler trugen nicht nur ihre einstudierten Songs perfekt vor, sondern sangen dann auch beim Konzert mit, bis der Saal bebte.