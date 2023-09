Neue öKlos für Laaer Spielplätze

Auf mehreren Spielplätzen in Laa wurden sogenannte öKlos, umweltfreundliche Kompost-Toilettenkabinen, aufgestellt. Neben den Spielplätze in der Bahngasse, in der Neustadt bei der Motorikarena, im Schubertpark bei der Mühle und beim Spielplatz am Anger gibt es nun seit Juli nun auch beim Spielplatz beim Reckturm besagte Toilettenanlage. Dadurch soll ein sauberer, sicherer, barrierefreier und umweltbewusster Toilettengang möglich gemacht werden.

Die Stadtgemeinde Laa betreut über 15 Spielplätze in der Stadt und den Katastralgemeinden. Diese werden wöchentlich durch den Bauhof und jährlich durch eine externe technische Prüfgesellschaft geprüft. Benötigte Sanierungsarbeiten übernimmt der städtische Bauhof.

„Sollten den Bürgern trotz bester Kontrollen Mängel auffallen, bitte ich, diese gleich im Bürgerservice im Rathaus zu melden, damit sie umgehend behoben werden können“, beteuert Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.