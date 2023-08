Ostbahn: „Es ist eine Qual, mit den ÖBB zur Arbeit zu fahren“

Nicht nur die Pendler der Nordbahn sind mit Verspätungen konfrontiert, sondern auch jener der Laaer Ostbahn. Mehr noch: Zuletzt ist eine Lokomotive kaputt gegangen. „Wir sind eine Stunde vor Leopoldau gestanden, bis dann eine Verschublok eingesetzt wurde“, beschreibt ein NÖN-Leser. Zugausfälle kommen gleichermaßen vor. „Auch in Laa an der Thaya ist es nicht besser, es ist eine Qual mit den ÖBB zur Arbeit zu fahren“, wandte sich eine Leserin an die Redaktion. „Ich frage mich, wann endlich ein richtiger Schnellzug fährt.“

Dazu sagt ÖBB-Sprecherin Julia Krutzler: „Die Gestaltung der Fahrpläne ist in erster Linie von den Bestellern – wie dem VOR – abhängig. Änderungen für das nächste Fahrplanjahr werden im Oktober bekannt gegeben.“ Grundsätzlich könne es trotz regelmäßiger Wartung der Fahrzeuge und Strecken zu unplanbaren Ereignissen kommen, die zu Zugausfällen führen können. „Wir sind stets bemüht, die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten“, ergänzt sie. Die ÖBB wollen bis 2027 4,7 Milliarden Euro in die Fahrzeugflotte investieren, „auch in neue Züge, die die Wagenverfügbarkeit sicherstellen sollen“.

Eine andere Frage beschäftigt noch: „Es gibt jeden Tag eine Leerfahrt nach Wien von Laa an der Thaya um 17 Uhr. Warum kann die Garnitur nicht über Nacht in Laa bleiben? Dann hätte man einen Ersatz“, schreibt einer der Pendler an die NÖN. „Wir sind bemüht, Leerfahrten auf ein Minimum zu reduzieren und nur dort vorzusehen, wo sie betrieblich notwendig sind. Bei diesem Zug ist es betrieblich notwendig“, sagt dazu Krutzler.