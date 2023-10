Schwere Mängel: Wagen bremste schon Eisen auf Eisen

Bedienstete der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, Fachbereich Kraftfahrwesen/Güterverkehr, führten gemeinsam mit Technikern des Amtes der NÖ Landesregierung technische Kontrollen an insgesamt 24 land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen in Laa an der Thaya durch. Bei 18 dieser Fahrzeuge wurden insgesamt 37 schwere technische Mängel und zwölf technische Mängel mit der Beurteilung „Gefahr im Verzug“ festgestellt.

Bei vier Fahrzeugen waren die technischen Mängel so gravierend, dass die Polizisten sofort an Ort und Stelle die Kennzeichen und die Zulassungsscheine abnehmen mussten.

Bei einem Kraftwagenzug, bestehend aus Zugmaschine und zwei zum Verkehr zugelassenen landwirtschaftlichen Anhängern, stellten die Beamten bei beiden Anhängern technische Mängel an der Betriebsbremsanlage fest. Der Hub der Radbremszylinder war zu groß, und dadurch wurde die erforderliche Bremswirkung nicht erreicht. Teilweise war die Bremswirkung gleich null.

Auch bei diesen beiden Anhängern nahmen die Polizisten sofort an Ort und Stelle die Taferl ab und untersagten die Weiterfahrt. Bei der anschließenden Reparatur wurde festgestellt, dass an den Bremsbelägen kein Bremsbelag mehr vorhanden war und schon Eisen auf Eisen bremste.

Weiters stellten die Polizisten bei dieser Schwerpunktaktion noch mehrere Übertretungen wegen Überschreitungen der zulässigen Höchstgewichte und weitere Verwaltungsübertretungen fest. Die Lenker bzw. Zulassungsbesitzer wurden der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angezeigt.