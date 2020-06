Mit dem „Kommunalinvestitionsgesetz 2020“ stellt der Bund aufgrund der Corona-Krise den Gemeinden Österreichs Finanzmittel zur Stärkung und Belebung der regionalen Wirtschaft zur Verfügung. Die Gemeinden sollen damit in ihren Regionen und ihren Gemeinden investieren. Dieses Fördergeld will die Stadtgemeinde Laa/Thaya voll ausschöpfen, um als effektiver „Wirtschaftsmotor“ die ortsansässigen Betriebe zu unterstützen. Förderquoten von bis zu 50 % und mehr sind hier für Gemeinden vorgesehen.

„Wichtig wird es sein auch hier intelligent vorzugehen. Damit meine ich, dass wir es für kontraproduktiv erachten willkürlich Fördergelder – sprich Steuergeld – im „Gießkannenprinzip“ über Köpfe hinweg auszuschütten. Das wäre weder zielgenau, noch nachhaltig sinnvoll. Viel wichtiger wird es sein noch stärker als bisher auf lokale und regionale Anbieter und Betriebe zu setzen“, sagt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch: „Sie sind bei uns in der Gemeinde und in der Region tätig. Sie sind es, die die Arbeitsplätze für die Menschen hier vor Ort aufbauen und halten.“

„Die Forderungen der Opposition, man möge doch ein „Hilfspaket“ schnüren und so Steuergeld einfach pauschal jedem einzelnen Unternehmer zur Verfügung stellen, halte ich persönlich für scheinheilig und polemisch“, sagt der erteilt der Finanzstadtrat einer Fördergießkanne eine Absage:

Denn Kommunalsteuereinnahmen und Einnahmen aus Bundesertragsanteilen würden in der kommenden Zeit rückläufig sein werden, das Land NÖ habe von derartigen Förderungen abgeraten. Unterstützung gebe es von Land und Bund: „Wir als Stadtgemeinde Laa wollen Unterstützung anbieten, dort wo es uns als Gemeinde effektiv und effizient möglich ist. Stundungsmöglichkeiten von Gemeindeabgaben sind das eine, wo wir den Betrieben unter die Arme greifen werden“, kündigt Frühberger an: „Mehr als je zuvor werden wir als Gemeinde als Auftraggeber bei Projekten auftreten und unsere Aufträge lokal und regional an heimische Betriebe vergeben“

So würde ein aktiver Beitrag zur Belebung der heimischen Wirtschaft geleistet und Rahmenbedingungen und Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Arbeitsplätze in der Region bleiben und neue dazukommen können.“