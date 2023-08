„Babycouch“: Regelmäßiges Treffen in Stadtbibliothek geplant

Die Stadtgemeinde veranstaltet am 13. September gemeinsam mit der Argef (Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung GmbH) die erste Babycouch in Laa. Dieses erste Treffen in der neuen Stadtbibliothek steht unter dem Motto „Erste Hilfe bei Babys und Kleinkindern“. Die Stadtgemeinde wird dabei den Bedarf für einen regelmäßigen Treffpunkt für Schwangere und Erziehungsberechtigte von Kleinkindern bis zum Alter von drei Jahren erheben.

In weiterer Folge werden diese Zusammenkünfte dann ebenfalls unter Leitung von Experten zu unterschiedlichen Themen stattfinden. In entspannter „Couch-Atmosphäre“ sollen dort Fragen von Medizinern, Hebammen, Diätologen, Psychologen oder Pädagogen kompetent und nach neuesten qualitätsgesicherten Informationen persönlich besprochen werden.

Die Stadtgemeinde sehe das als Service, das kostenfrei und in einem geschützten Rahmen angeboten werde, sagt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. „Es ist erwünscht, Babys und Kleinkinder zu diesen Treffen mitzunehmen, um so auch frühzeitig den sozialen Kontakt zu Gleichaltrigen zu fördern beziehungsweise den Eltern die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch zu geben“, ergänzt sie.

Eine Einladung dazu ergeht in den nächsten Tagen auch noch an jeden Haushalt in Laa, Hanfthal, Kottingneusiedl, Ungerndorf und Wulzeshofen.