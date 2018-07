Auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr blickte Obmann Georg Uhl bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Laa zurück. Im Jubiläumsjahr – vor 200 Jahren wurde Gründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen geboren, der die Bank als Hilfe zur Selbsthilfe gründete – habe auch die Laaer Bank die richtigen Entscheidungen getroffen, um für die Zukunft bestehen zu können.

Geschäftsleiter Werner Kraft konnte das mit Zahlen unterfüttern. Sowohl bei den Krediten als auch bei den Einlagen gebe es ein sattes Plus und er bedankte sich bei den Mitarbeitern für deren Engagement. Geschäftsleiter Otto Weichselbaum blicket auf die Entwicklung der letzten sechs Jahre zurück, also seit dem Beginn seines Eintritts in die Laaer Bank. Er habe sie von seinen Vorgängern gesund und selbstständig übernommen und aufgrund wichtiger Restrukturierungsmaßnahmen sei sie auch heute robust und stabil.

Revisor Gerald Urban vom Raiffeisen Revisionsverband konnte das nur bestätigen und die Aufsichtsratsvorsitzende Brigitte Schuckert ersuchte die Delegiertenversammlung, den Geschäftsbericht zu genehmigen, was einstimmig geschah.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Georg Uhl als Obmann bestätigt, ausgeschiedene Funktionäre wurden für ihr langjähriges Engagement mit Ehrungen bedacht, ebenso langjährige Mitglieder. Einen Blick in die Zukunft gewährte schließlich Managementberater Markus Petzl und appellierte, auf Veränderungen mit Querdenken und kreativen Lösungen zu reagieren.