Die Laaer setzen sich schon immer für die Natur, für ihre Parks, Grünflächen und Waldabschnitte ein. So kam auch die Idee der Baumpatenschaften, welche es nun schon seit einigen Jahren gibt, aus der Bevölkerung. „So hat wirklich jede Bürgerin und jeder Bürger die Möglichkeit, persönlich bei der Grünerhaltung unserer Stadt mitzuhelfen - das Grüne Band in der Stadt kann sich gut weiterentwickeln und ist beständig“ so Stadtchefin Brigitte Ribisch.

Viele Bäume gibt es in der Stadt, die auf öffentlichem Grund stehen: Ob in Parks oder neben Geh- oder Radwegen. Diese Bäume werden regelmäßig durch den städtischen Bauhof und externe Baumexperten kontrolliert. Denn einerseits setzen die Trockenheit und der Winter den Bäumen zu, und anderseits ist der Baumbestand in Laa zum Teil sehr alt. Dann muss zur Sicherheit der Bürger Totholz entfernt werden und bei Bedarf wird auch zurück- oder umgeschnitten.

Walkerinnen erfreuen sich an Säulenahorn

Die Natur hat hier einen hohen Stellenwert und die Stadtgemeinde setzt immer wieder Bäume nach. Oft aber nicht an der gleichen Stelle, denn auch Baumstümpfe können noch sehr nützlich sein. In hohlen Baumstämmen können sich Insekten (wie zum Beispiel auch Bienen) halten und der Baumstumpf bietet so Lebensraum für verschiedene Tierarten.

Baumpatenschaften können anlässlich eines besonderen Ereignisses oder Anlasses übernommen werden. Auch die Walking-Gruppe, bestehend aus elf Laaer Damen rund um Ingrid Thurner, hat sich dieser Aufgabe verschrieben: Die Frauen gehen bei ihrer üblichen Runde entlang des Mühlbaches am Mühldamm. „Als hier ein Baum gefällt werden musste, haben wir uns entschlossen, eine Baumpatenschaft zu übernehmen und bei unseren Walking-Runden diesen Baum, einen Säulenahorn, immer wieder zu besuchen und ihm beim Wachsen zuzusehen“, freut sich Thurner.