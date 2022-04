Bibliothek zieht noch vor dem Sommer um

Werbung

„Die Stadtbibliothek Laa ist innen dann barrierefrei zu besuchen, der Zugang wird noch vor der Eröffnung ebenfalls barrierefrei gestaltet. Der städtische Bauhof arbeitet bereits emsig an den Adaptierungen für einen schnellen Start in der neuen Stadtbibliothek Laa“, betont Bürgermeisterin Brigitte Ribisch bei einer gemeinsamen Begehung mit Stadtbibliotheks-Leiterin Heidi Schwungfeld-Fass, Vizebürgermeister Georg Eigner und mit dem städtischen Bautechniker Michael Strick.

Er führt in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof die Adaptierungsarbeiten durch. Die Fertigstellung und Übersiedlung in die neuen Räumlichkeiten erfolgen noch vor dem Sommer.

Die ca. 300 Quadratmeter umfassenden Räume werden nun „bibliotheks-fit“ gemacht. Neben einer großen Empfangstheke wird es einige Wandregale und einen Workshop-Tisch geben. Dahinter werden die Büroräume und ein barrierefreies WC installiert.

Eigenes „Krimi-Eck“ und Kinderbereich mit Sitztreppe

Nachdem die Kategorie Krimis zu den beliebtesten zählt, soll es ein eigenes „Krimi-Eck“ geben, das auf einem Podest platziert werden soll. Zusätzliche Regale werden als Rollregale zur Verfügung stehen, die bei Bedarf auch als Raumteiler genutzt werden können. Im Kinderbereich mit Sitztreppe gibt es Sitz-Säcke und Bilderbuch-Tröge sowie eine große Wandfläche für Beamer-Präsentationen.

Das Team mit Heidi Schwungfeld-Fass, Anita Rieder, Elisabeth Dostal und Christoph Kepplinger wird auch am neuen Standort an vier Tagen, 16 Stunden pro Woche, in der Bibliothek für die Besucher da sein: Mo 10 bis 14 Uhr, Di 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Do 15 bis 20 Uhr und Sa 10 bis 12 Uhr.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.