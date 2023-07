Brigitte Ribisch: „Fast durchgehend Kinderbetreuung in den Ferien“

Ferienzeit bedeutet für viele Eltern auch eine schwierige Suche nach geeigneten Betreuungsangeboten, vor allem in den Sommermonaten. Die Stadtgemeinde Laa bietet schon seit einigen Jahre unterschiedliche Arten der Betreuung in den „großen“ Ferien an - und das fast durchgehend.

„Die Stadtgemeinde Laa an der Thaya hat den Betreuungsbedarf in den jeweiligen Einrichtungen zeitgerecht erhoben und über einen Betreuungsschlüssel die Dienstpläne für den Sommer festgelegt“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. „So können wir in Laa beziehungsweise den Katastralgemeinden fast durchgehend Kinderbetreuung in den Ferien anbieten.“

Neben den Ferienspiel-Aktionen an einzelnen Tagen für einige Stunden, organisiert von verschiedenen Vereinen, Betrieben oder Organisationen (www.laa.at), wird vor allem für kleinere Kinder Betreuung direkt in den Bildungseinrichtungen angeboten.

Betreuung in Kindergärten und Volksschule Laa

Tagesbetreuungseinrichtung im Bürgerspital Laa: die ersten drei Wochen im Juli, durchgehend im August

im Bürgerspital Laa: die ersten drei Wochen im Juli, durchgehend im August Kindergärten Hanfthal, Wulzeshofen und Kottingneusiedl : 3. bis 21. Juli und 14. August bis 1. September

: 3. bis 21. Juli und 14. August bis 1. September Kindergarten Laa in der Wehrgartenstraße : 3. bis 28. Juli und 7. August bis 1. September

: 3. bis 28. Juli und 7. August bis 1. September Kindergarten Laa beim Ostbahnhof : 3. Juli bis 4. August und 14. August bis 1. September

: 3. Juli bis 4. August und 14. August bis 1. September Volksschule Laa : die ersten drei Wochen im Juli und vom 14. August bis 1. September.

: die ersten drei Wochen im Juli und vom 14. August bis 1. September. In der Laaer Volksschule findet auch die Sommerschule statt (21. August bis 1. September): Schüler haben die Möglichkeit den Lernstoff vergangener Jahre auf die nächste Schulstufe, eine neue Schulart, auf Prüfungen oder Schulwettbewerbe vorzubereiten. Die Anmeldung erfolgte direkt über die Schule.

Mit Montag, 4. September, startet dann das reguläre Schul- bzw. Kindergartenjahr.