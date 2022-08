Brigitte Ribisch: „Wir brauchen alle Nachbarn“

Brigitte Ribisch (ÖVP) ist seit 2014 Bürgermeisterin in Laa – und trifft sich mit der NÖN zum Sommergespräch.

NÖN: Wie würden Sie die derzeitige Legislaturperiode mit einem Wort beschreiben?

Brigitte Ribisch : Herausfordernd.

Warum?

Ribisch : Es gibt so viele Einflüsse, die von außen auf uns einströmen: der Krieg in der Ukraine, der Arbeitskräftemangel, die Klimaveränderung, Pandemie, die Belastungen wegen steigender Energiekosten. Es ist vieles im Umbruch und trotzdem muss man das, was in unserer Macht steht so gestalten, dass die Menschen gut leben können und sich wohlfühlen. Was mir auffällt, ist, dass einige – sind nicht viele – so viel Aggressionspotenzial an den Tag legen, diesen Egoismus. Das Miteinander ist wichtig, das ist uns in der Pandemie abhandengekommen. Wenn man nichts voneinander hört, sich nicht sieht, dann redet man nicht miteinander – und ärgert sich über Kleinigkeiten.

Aber ist das dann ein Fall für die Stadtgemeinde?

Ribisch : Die Möglichkeit, sich zu vernetzen oder miteinander zu leben, muss noch mehr gegeben sein. Wir setzen die Siedlung „Wohnen im Grünen“ um und wir sagen: Die Leute wollen vielleicht mehr Raum zur Begegnung; Plätze, wo ganz Junge und ganz Alte die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen. Wir werden in den nächsten Tagen große Sitzmöglichkeiten mit Tischen in Parks aufstellen, wo sich Menschen, ohne spezielle Vereinbarung, treffen können. So entsteht Verständnis für andere – und ist auch nicht allein. Wir brauchen Nachbarn: Menschen brauchen Menschen.

Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich derzeit?

Ribisch : Jedem Stadtteil seinen Nahversorger ist sicher ein großes Thema. Alle sollen die Möglichkeit haben, die Freizeit in Laa zu verbringen und sich zu bewegen. Ich denke auch an so etwas wie eine Rad-Arena – ich nenne es mal so – für Große, die von einer Anhöhe runterfahren können, aber auch für kleine Kinder besser Jugendliche und Kinder. Wir werden in Laa auch den Kindergarten erweitern, genauso die Kleinkindgruppe. Das Thema Ärzte habe wir gut geschafft: Klar, es werden wieder welche in Pension gehen. Beim Stadtplatz muss noch viel geschehen, aber wir haben Tröge zur Begrünung aufgestellt und wir werden schauen, auch in den neuen Siedlungen ganz viele Bäume und Hecken zu setzen.

Wie sieht es mit dem Ziel aus, nach der Spar-Übersiedlung einen Nahversorger-Nachfolger ins Zentrum zu bringen?

Ribisch : Wir haben eine stattliche Summe als Förderung beschlossen, eine Zentrumsförderung plus Spezialförderung. Ich werde vorschlagen, ob uns nicht ein Teil der Ausstattung im Geschäft bleiben kann. Wir hatten mehrere Optionen unter den Handelsunternehmen, die das Geschäft beliefern und so weiter, – und haben versucht, das Optimum herauszuholen. Und wir haben aus heutiger Sicht einen Vermieter und einen Betreiber. Wir überlegen, wie wir das Geschäft attraktiver gestalten können, damit der Tagesumsatz steigt.

Welches Handelshaus, welcher Betreiber stehen dahinter?

Ribisch : Das wird erst bekannt gegeben, wenn wirklich alles fixiert ist. Spätestens im neuen Jahr sollte die Eröffnung soweit sein, aber das sollte bis dahin alles passen.

Ist das LaaPlus als zweites Zentrum zu viel für eine Stadt in der Größenordnung wie Laa?

Ribisch : Ich glaube nicht und ich denke, ein Großteil der Leute glaubt das auch nicht. Wenn man sich das Luftbild anschaut, sieht man, dass rund um die Therme eine riesige Siedlung entstanden ist. Der ganze Kellerhügel war komplett unterversorgt und leider Gottes abgeschnitten. Das LaaPlus hat Ärzte, Therapeuten, den Spar, der nicht allzu groß ist. Es entsteht ein Hotel, Wohnungen, Büros. Der Steg ist so wichtig, weil er den Kellerhügel mit dem Zentrum verbindet. Wir haben jetzt am Stadtplatz das Ärztehaus, die Apotheke, den Bauernladen, Bäcker, Fleischer, Weltladen, Feinkostladen, eine Drogerie. Wichtig sind kurze Wege, damit die Leute das Wichtigste in ihrer Umgebung bekommen. Und es wird im Prinzip nur ein Zentrum geben und das ist dort, wo das Rathaus steht.

Wie bewerten Sie die Arbeit innerhalb des Gemeinderates?

Ribisch : Wir sind fünf Fraktionen, es gibt vier, die tatsächlich bereit sind, sich einzubringen. Wir kommen immer wieder zusammen, aber es muss auch zusammenpassen: Ich kann nicht sagen, ich muss Einsparungen tätigen und gleichzeitig, dass ich immer Geld investieren muss. Eine Partei haben wir dabei, die Menschen aufwiegelt und in Sorge versetzt. Das finde ich sehr traurig, aber das ist so in der Demokratie. Ich muss aber auch sagen, dass ein Großteil der Beschlüsse immer einstimmig ist.

Sie leiten die Bildungsregion im Weinviertel und führen das Amt der Bürgermeisterin aus: Wie kriegen Sie das unter einen Hut?

Ribisch : Indem ich meinen Urlaub dafür einsetze. Es muss in eine gewisse Lebenssituation hineinpassen: Hätte ich noch kleine Kinder, würde es nicht gehen. Es muss wirklich alles genau getimt sein. Und das alles geht auch, weil ich es gern mache. Ich mag Menschen wirklich und daher passt das für mich. Ich glaube nicht, dass wir uns selber glücklich machen müssen. Ich glaube, dass wir andere glücklich machen müssen, um selbst glücklich sein zu können. Das heißt nicht, alle Wünsche erfüllen zu können, sondern für jede neue Herausforderung innerhalb unserer Möglichkeiten eine Lösung zu finden.

Werden Sie 2025 bei der Gemeinderatswahl erneut kandidieren?

Ribisch : Aus heutiger Sicht ja, sehr gern. Entscheiden werden das die Bürger, aber ich würde es sehr gerne tun.

