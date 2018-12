Seit 14. April dieses Jahres ist die Burg Laa täglich von 10 bis 18 geöffnet. Auch über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel kann man den Aufstieg auf den Butterfassturm wagen und den Blick über die Stadt Laa, weit ins Land um Laa und ins benachbarte Tschechien schweifen lassen.

Über 4.500 Besucher wurden in diesem ersten Betriebsjahr bisher gezählt, welche die Aussicht auf dem Turm genossen haben. Die Anstrahlung der Burg in den Abendstunden erfreut ebenfalls. Jetzt in der Weihnachtszeit wurden Christbäume aufgestellt, die ein wenig weihnachtliches Flair in die alten Gemäuer bringen.

Planungen für Veranstaltungssaal laufen

Im Moment laufen die Planungen für einen Veranstaltungssaal, der im Erdgeschoß des Nordtrakts untergebracht sein wird. Ein entsprechender Beschluss wurde im Gemeinderat gefasst. Nach Fertigstellung können hier wetterfest kleinere Veranstaltungen, Feiern und Hochzeiten stattfinden. Außerdem werden die WC-Anlagen bis zum Herbst 2019 fertiggestellt sein.

Wie die NÖN berichtete, werden künftige Partner für die Gastronomie gesucht, wobei sich schon einige Interessenten gemeldet haben. In Planung sind Veranstaltungen im Sommer bzw. Herbst und auch für den Advent 2019. Außerdem ist eine Homepage für die Laaer Burg in Ausarbeitung.