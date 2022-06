Caritas-Haus als große Stütze für Angehörige

Werbung

Der Spatenstich des Caritas-Wohnhauses in der Vorwoche wäre ohne den BBA-Verein („Behindert, Besonders, Anders“) wohl nicht möglich gewesen. Seit Jahren setzt er sich für die betreute Einrichtung, in der 13 Menschen mit Behinderung in allen Pflegestufen wohnen werden, ein. Der Bau ist letztlich auch auf die Hartnäckigkeit von Obfrau Christl Scheithauer zurückzuführen.

Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer kann sich gut an die erste Begegnung mit der heute 73-Jährigen erinnern, zwei Punkte habe sie ihm nahegelegt. Erstens schätze sie das offene Gespräch. Und: „Ich werde Ihnen wie eine Gwaundlaus sein“, erinnert er sich lachend. Es sei eben nicht g’scheit, nach dem ersten Widerstand gleich das Handtuch zu werfen, findet Caritas-Direktor Klaus Schwertner.

Ich bin wirklich begeistert, dass Inklusion hier mitten in Laa Tag für Tag gelebt wird.“

Klaus Schwertner, Caritas-Direktor

Der Einsatz hat sich gelohnt. Angehörigen falle zunehmend die Betreuung ihrer Kinder schwer: „Manche Eltern sind mehr als verzweifelt, sie gehen alle auf das Pensionsalter zu“, schildert Scheithauer.

Die Arbeit des seit 2004 bestehenden Vereins ist mit dem Spatenstich aber nicht beendet: Er bleibt das Sprachrohr für Angehörige. Scheithauer betont zudem: „Wir werden als Verein noch in die Hände spucken müssen.“ Sie will Geld auftreiben, damit das Gebäude zu einem echten Zuhause wird. Ihr schwebt etwa im Garten eine Schaukel vor, an der ein Rollstuhl befestigt wird „Aber natürlich: Das kostet Geld.“

Das tragen die zehn Vereinsmitglieder unermüdlich zusammen: 400.000 Euro hat man all die Jahre für die Tagesstätte oder das Kräutercafé gesammelt, davon fließen allein 240.000 Euro ins Wohnhaus. Obfrau-Stellvertreterin Michaela Lehr überreichte beim Spatenstich (Scheithauer war wegen eines Reha-Aufenthalts verhindert) symbolisch einen Ziegelstein des Vereins: Er soll eingemauert werden.

Das Haus wird T-förmig und in Massivbauweise errichtet und entsteht auf zwei Parzellen der Staatsbahnstraße. Zäh seien laut Krottendorfer die Grundstücksverhandlungen gewesen.

Was den Eigentümer endgültig überzeugte

Einer der Eigentümer war Ernst Kriehuber: Er habe auch Anfragen von einer Supermarktkette erhalten. „Thomas Krottendorfer hat mich angerufen und mir erzählt, wofür er das Haus grundsätzlich gerne hätte.“

Der Eigentümer hat daraufhin die Caritas-Tagesstätten in Laa und Unternalb (Bezirk Hollabrunn) besucht: „Ich war nachhaltig beeindruckt – und das hat den Entschluss weiter untermauert.“ Nämlich das Haus, das eng mit seiner Familie verbunden ist, für ein Caritas-Projekt zu verkaufen. Kriehubers Großvater war einer der ersten Ärzte in Laa, dieselbe Laufbahn schlug sein Vater und er selbst ein.

Das Bauprojekt ist mehr als ein Wohnhaus. Zentral gelegen ist es für viele fußläufig erreichbar und die „niederschwellige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ möglich, erklärt Krottendorfer.

„Es ist für die Bewohner ganz wichtig, dass sie mitten drin und überall dabei sind“, sagt auch Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. Das Land NÖ hat erst den Beschluss für die Mitfinanzierung gefällt. Die Wienerberger Ziegelindustrie GmbH unterstützt den Bau „großzügigst“, wie Schwertner bekannt gibt. „Ich bin wirklich begeistert, dass Inklusion hier mitten in Laa Tag für Tag gelebt wird“, ergänzt er. Denn: „Die Verschiedenheit der Menschen ist nicht nur völlig egal, sondern sie ist eine Stärke.“

