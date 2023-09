Caritas-Wohnhaus steht vor der Eröffnung: Ein Traum wird Wirklichkeit

Die Errichtung des Caritas-Wohnhauses für 13 Menschen mit Behinderung geht ins Finale: Die Einrichtung fehlt noch und eine Kunstmalerin wird die Wände noch gestalten. Und gerade werden das Garderoben-Mobiliar und die Gartenschaukel für Rollstuhlfahrer geliefert, als Weinviertel-Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer einige Mitglieder des Vereins „Behindert Besonders Anders“ (BBA) durchs Haus führt. Das Zusammentreffen fand aus einem wichtigen Grund statt.

„Der Verein BBA hat uns eine zweite Spende übergeben, darauf sind wir wirklich stolz. Es ist ein großes Mehrwert“, sagte Krottendorfer. 120.000 Euro wurden kurz vor der Eröffnung übergeben. „Ich weiß, was da dazugehört, über diese vielen Jahre so viel Geld zu sammeln.“ BBA „hat unsere Ziele konsequent über die Jahre mitgetragen und uns von der Idee bis zur Eröffnung des neuen Wohnhauses großartig unterstützt“. Die Spende ermögliche eine hohe Lebensqualität der künftigen Bewohner.

Das ist auch deshalb gelungen, weil wir selbst betroffene Eltern sind oder waren Christl Scheithauer über die Spende

Obfrau Christl Scheithauer und ihr Team haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Bauprojekt zu unterstützen. Es kommt ihrem Nachwuchs zugute, sie sind alle Angehörigen von - mittlerweile erwachsenen - Kindern mit Behinderung. Die Eltern stoßen nach der jahrzehntelangen Pflege und Betreuung an ihre Grenzen, das Alter lässt ihre Kräfte langsam schwinden. „Als Verein haben wir dieses Projekt mit aller Kraft unterstützt, auch durch die große Hilfe unserer Spenderinnen und Spender konnte ein wichtiger finanzieller Beitrag geleistet werden“, betonte sie. „Das ist auch deshalb gelungen, weil wir selbst betroffene Eltern sind oder waren.“

BBA hat sich seit der Gründung im November 2004 zuerst darum bemüht, dass in Laa eine Tagesstätte für Menschen mit Behinderung errichtet wird. Dieser Traum wurde Wirklichkeit - „noch dazu mit unserem Wunschpartner, der Caritas“, führte Scheithauer aus. „Schon damals haben wir auch unseren zweiten Traum - ein Wohnhaus für diese Klienten - verfolgt. Dieser Traum wird nun ebenfalls Wirklichkeit!“ Das Wohnhaus befindet sich zentral in der Staatsbahnstraße: „Es ist goldwert, ein Geschenk“, strahlt Vereinsmitglied Elisabeth Wegert.

Im Oktober ziehen die ersten Bewohner ein

Die Caritas organisierte zuletzt ein Treffen mit den Angehörigen, um den Einzug vorzubereiten. Die ersten Klienten, die bis jetzt zu Hause bei ihrer Familie gelebt haben, ziehen in der ersten Oktoberwoche ein. Sie sollen Zeit zur Eingewöhnung haben. Die restlichen Bewohner werden nach der Eröffnung am 13. Oktober erwartet. 15 Monate dauerte der Bau - er war auch dank einer weiteren großzügigen Spende der Wienerberger AG möglich. Die Caritas konnte dadurch das Gebäude in reiner Ziegelbauweise realisieren.

Die Suche nach Mitarbeitern läuft, Krottendorfer ist zufrieden mit der Zahl der Bewerbungen. Die Aussicht, in einem gerade entstehenden Team mitgestalten und einem neuen Haus arbeiten zu können, dürfte reizvoll für die künftigen Betreuer sein. Zehn Personen werden im Haus eine Beschäftigung finden.