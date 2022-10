Chillen mit Gutem vom Milchhof

Das neue Angebot, eine Begegnungszone, die von den Schülervertretern initiiert und vom Elternverein mitfinanziert wird, wird gerade von Lehrern und Schülern im Laaer Gymnasium umgesetzt.

Dazu wurden alte Sessel und Tische angekauft und gemeinsam restauriert. In der ersten Schulwoche stand Bodenverlegen auf dem Programm, eine Mikrowelle wurde angeschafft. Nun wird diese gemütliche Ecke, in der Schüler Freistunden mit Lesen, Lernen aber auch Mittagessen verbringen können, mit einem Getränkeautomaten mit Mehrwegflaschen ergänzt werden, um so die Plastikflut einzudämmen.

„Natürlich können hier auch wir Lehrer gemütlich sitzen, plaudern, etwas besprechen oder Elterngespräche abhalten“, erzählen Maria Zins und Elisabeth Jauk, die beiden Projektleiterinnen.

Den Weltschulmilchtag, der am 30. 9. im Kalender steht, nutzte der Milchhof Lang aus Pillichsdorf, um einige Tage danach im Gymnasium eine Verkostung der Milchprodukte aus eigener Erzeugung von artgerechter Kuhhaltung anzubieten. Gleichzeitig wurde ein Milchgetränkeautomat aufgestellt und befüllt. Die Schüler nahmen das Angebot erfreut an und machten sich an die Verkostung. Die leeren Becher werden zurückgenommen, damit sie sortenrein recycelt werden können. An einer Mehrwegvariante wird gerade getüftelt.

