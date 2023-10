Debatte im Gemeinderat: Wo dürfen Wahlveranstaltungen stattfinden?

Die ÖVP wollte in der Gemeinderatssitzung Benützungsregeln für öffentliche Gebäude festlegen - und das zog eine Debatte nach sich. „Was ist der Hintergrund der Regelung?“, fragte Stadträtin Isabella Zins (ProLAA) - und das gleich mehrmals. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch erklärte, dass eine Zeit der Wahl bevorstehe: Genauso, wie eine Vereinbarung bestehe, keine politische Werbung am Stadtplatz zu platzieren, sollen gemeindeeigene Gebäude nicht für Parteienveranstaltungen genutzt werden. „Das muss für alle Parteien gelten“, führte sie aus.

Das wunderte Zins: Sie könne sich an keine Parteiveranstaltung in einem gemeindeeigenen Gebäude erinnern, außer, als Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der Burg Laa war. „Das war eine Veranstaltung der Stadtgemeinde“, konterte Vizebürgermeister Georg Eigner (ÖVP). Und keine für eine Wahl, ergänzte Ribisch. Gemeinderat Rudolf Cermak (ULLAA) erkundigte sich, ob die Regelung auch für das Alte Rathaus Gültigkeit habe. Dort befindet sich das Lokal „Weinstein“, die Stadtgemeinde als Eigentümer hat die Räumlichkeit an Betreiber Jürgen Steindorfer verpachtet.

Soll die Stadt dort als Eigentümer den Wahlveranstaltungen einen Riegel vorschieben oder soll der Wirt freie Hand haben? Die Verwirrung war im Gemeinderat groß. „Nutzen darf's eine politische Partei nicht“, sagte Ribisch - und las die Passage im ÖVP-Antrag erneut vor. „Du kannst es noch 15 Mal vorlesen“, trug das für Thomas Stenitzer (ProLAA) nicht zur Aufklärung bei. „Das darfst du mir schon zugestehen“, ließ sich Ribisch nicht beirren.

Ribisch: „Wir wollen, dass alles in Ruhe weiterverläuft“

„Die Partei darf’s nicht anmieten, aber wenn’s der Wirt mietet, dann darf’s genutzt werden?“, fragte Gemeinderat Julius Markl (ProLaa) nochmal nach. „Ich bin dafür, dass das auch ausgeschlossen wird“, betonte Ribisch. Einem Wirten dürfe nichts vorgeschrieben werden, es sei aber etwas anderes, wenn es um gemeindeeigene Gebäude gehe. Und das betreffe nur das Weinstein. Ribisch fragte sogleich Steindorfer, der als Leiter der Finanzverwaltung in der Sitzung anwesend war, ob er wahlwerbende Veranstaltungen im Lokal haben wolle. „Im Endeffekt habe ich bis jetzt keine Anfrage gehabt“, erklärte er diplomatisch.

Zins stellte den Antrag, den Tagesordnungspunkt dem zuständigen Ausschuss zuzuweisen. „Ich wüsste keine Partei, die das gemacht hat“, führte sie aus. „Und es gibt Unklarheiten.“ Ribisch sagt: Es gehe nicht um die Vergangenheit und es gebe kein Ereignis, das den Ausschlag für den Antrag gegeben habe. „Den Leuten gefällt es gut, dass es im Stadtzentrum keine Wahlplakate gibt“, erklärte sie auf NÖN-Nachfrage. „Wir wollen, dass alles in Ruhe weiterverläuft.“

ProLaa: „Diktatorisch“, ULLAA: „Nicht demokratisch“

ProLaa hält es jedoch für diktatorisch, wenn einem Wirt vorgeschrieben werden soll, wen er bei einer Veranstaltung kulinarisch versorgt. Das findet auch Cermak nicht demokratisch. „Völlige Zustimmung“, reihte sich Gemeinderat Christoph Kepplinger (ULLAA) ein. „Ich habe Bauchweh gekriegt, als ich's mir durchgelesen habe.“ Der Antrag sei nicht mit dem Prinzip der freien Meinungsbildung vereinbar und er sei ungenau. Das beginne schon mit der Definition einer politischen Partei oder Bewegung. Und: „Man muss genau ausarbeiten, welche Gebäude umfasst sind. Kann die JVP im Jugendheim eine Party schmeißen?“, führte er ein Beispiel an.

„Ich kann mir gut vorstellen, dass man das präzisieren kann“, schließt Ribisch schließlich die Debatte. Zins' Antrag, dass sich der Finanzausschuss mit dieser Frage beschäftigen soll, wurde von allen Gemeinderäten der ÖVP, ProLaa, ULLAA, SPÖ und FPÖ angenommen.