Laa: Die Shaolin-Mönche begeisterten .

Anlässlich ihrer Jubiläumstour machten die Mönche des Shaolin Kung Fu auf Einladung der Stadtgemeinde Laa an der Thaya in der Thayalandhalle Station. Bereits 2012 waren sie in Laa zu Gast und auch diesmal begeisterten sie wieder mit ihren Vorführungen.