Laaer Frauenpower auf dem Wasser: Feuerwehrfrau Stefanie Schmid hat beim 62. NÖ Landeswasserdienstleistungsbewerb in Ardagger das Wasserdienstleistungsabzeichen in Gold geschafft.

400 Meter stromaufwärts

Dafür ist allerhand zu leisten: Die Feuerwehrzille wird zirka 400 Meter stromaufwärts gestangelt. Ein Schwimmholz symbolisiert eine zu rettende Person. Nachdem das Schwimmholz aufgenommen wurde, muss die Zille mittels Ruder stromabwärts gedreht werden und durch drei Gassenzillen gesteuert werden.

Ist dies geschafft, müssen die Bewerber an einem Schwemmerbalken bzw. anschließend an ein Wasserfahrzeug anlegen. Mit dem Rudern ins Ziel ist der praktische Teil geschafft. Dann ging es noch zum theoretischen Teil: Der Bewerber zieht ein Kuvert mit 15 eigens für dieses Sachgebiet ausgewählten Fragen aus insgesamt 240 Fragen. Außerdem müssen die Teilnehmer der Prüfung 13 Knoten und vier Bunde vorzeigen können.

Bei der Laaer Feuerwehr haben nur noch zwei weitere Personen dieses Abzeichen und Stefanie Schmid ist außerdem die erste Frau in Laa, die die Prüfung gemeistert hat. Da sie immer unter den Erstplatzierten war, fährt sie bereits seit ein paar Jahren in der Meisterklasse der Frauen mit. Heuer hat sie in der Kategorie „Zillen-Einer Frauen Meisterklasse“ den siebenten Platz erreicht mit einer tollen Zeit von 7,18 Minuten.

Um solche Leistungen zu erbringen, benötigt man kräftige Oberarme und Beine sowie reichlich Kondition und viel Geschick mit der Holzzille. Das hat Stefanie, gemeinsam mit ihrer Schwester Natalie, von ihrem Vater Werner Schmid, der schon die kleinen Mädchen immer zum Zillenfahren auf dem Laaer Mühlbach mitnahm.

In der Kategorie „Zillen-Zweier Frauen“ Bronze und Gold darf daher Natalie mit ihrer Schwester mitfahren und sie sind auch im Doppelpack immer vorne mit dabei. So haben sie auch in der Steiermark und in Oberösterreich schon das bronzene Abzeichen geschafft.