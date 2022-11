Ein erstes eigenes Zuhause: Gleichenfeier

Im Juni fand der Spatenstich für das Caritas-Wohnhaus Laa statt, der Baustart erfolgte noch im selben Monat. Caritas und Land NÖ feierten nun bei der Gleichenfeier den Baufortschritt. 13 Bewohner werden auf insgesamt 713 Quadratmetern ein neues Zuhause finden.

Eine wichtige Initiatorin und Unterstützerin des Projektes ist Christl Scheithauer, die Obfrau des Vereins „Behindert, Besonders, Anders“ (BBA). Für sie geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. BBA finanziert über Spendeneinnahmen das Haus mit. Der Standort mitten im Zentrum wird als wichtig erachtet: „Menschen mit Behinderung sollen ganz bewusst in die Mitte der Gesellschaft geholt werden“, erklärt Caritas-Direktor Klaus Schwertner.

Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont: Investitionen in solche „Wohnhäuser sind Investitionen in eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt nebeneinander leben.“ Das Haus ist so aufgebaut, dass sich die Gemeinschaftsflächen zur städtischen Zone orientieren, einzelne Zimmer sind zum Garten hin ausgerichtet.

Nächsten Herbst soll das Haus bezugsfertig sein. Für viele Bewohner ist es das erste eigene Zuhause, ein erster großer Schritt in die Selbständigkeit.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.