Laa: Eis für die „BikeRider“

Die Stadtgemeinde Laa motivierte die HAK-Schüler zusätzlich mit einer Einladung auf ein Eis für die Klasse mit den meisten Radler: gewonnen hat diese Challenge die 1MB: Die HAK Laa ist bereits zum 2. Mal dabei und brachte nach einer sagenhaften Beteiligung im Vorjahr auch heuer wieder mehr als die Hälfte der Schüler aufs Rad.

„Alltagsradeln, ob in die Schule oder in der Freizeit, trägt wesentlich zur Verminderung des ökologischen Fußabdrucks bei und dies ist ja ebenfalls ein Ziel unseres grünen Manifests in der Stadtgemeinde Laa – ein „Motivations-Eis“ ist da als Ansporn auf jeden Fall drinnen. Ich gratuliere der 1MB der HAK Laa und bedanke mich bei ihnen und ihren Lehrkräften auch für den Einsatz im Sinne der Umwelt und der Förderung der Bewegung“, freut sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

