Faustball-Juxturnier: „Nirgendwo gibt's so tolle Verkleidungen!“

Das beliebte Faustball-Juxturniert fand am Samstag am Laaer Faustballplatz im Thayapark statt. 24 Hobby-Teams waren kurz vor Beginn angemeldet, um den begehrten Wander-Pokal des Juxturnieres zu erspielen. So viele Mannschaften wie nie traten damit heuer an.

Sektionsleiter Florian Prantl und sein bewährtes Team organisierten wieder ein Turnier, bei dem der Spaß im Vordergrund stand. Sie sind überzeugt: „Es gibt nirgendwo so tolle und originelle Verkleidungen wie in Laa!“ Bei nicht extrem heißen Wetter zeigten alle Hobbyteams wieder sehenswerten Faustball-Sport, Jung und Alt waren beim Juxturnier begeistert dabei.

Die zahlreich anwesenden Fans jubelten den Mannschaften lautstark zu. Die Siegerehrung nahmen Sportstadtrat Christian Nikodym und Sektionsleiter Florian Prantl vor. Der Verein bedankte sich bei allen Hobby-Teams, Spielern, Fans, Freunden und Sponsoren, die mit Pokalen unterstützt haben.

Juxturnier-Ergebnis

1. SK Lation

2. Schiedsrichter Happy

3. 5 lustigen 4

4. Josef Haydn-Gasse

5. Minions

6. Wabaras & Habarras & Richie

7. Alkoholicans

8. Spritzerkönige

9. Mäxchen

10. Urlaubsreif

Juxturnier: Die besten Kostüme