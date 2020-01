Es war ein Gedränge, wie bei einem Rockstar: Am Samstagnachmittag kam Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf den Laaer Stadtplatz, um Bürgermeisterin Brigitte Ribisch Schützenhilfe im Wahlkampf zu geben: „Brigitte Ribisch kennt man in NÖ als Expertin in Bildungsfragen“, attestierte der Kanzler, wenige Tage nach seiner zweiten Ernennung zum Bundeskanzler.

Rund 500 Schaulustige waren gekommen um ein Selfie mit dem Politiker zu ergattern, zwischendurch plauderte er privates aus: Ob sich seine Freundin gefreut hatte, dass er nach seiner Abwahl als Kanzler mehr Freizeit hatte: „Am Anfang schon“, plauderte er aus dem Nähkästchen: „Ich war dann viel daheim. Irgendwann hat sie mich dann gefragt, ob ich nicht bald wieder mal arbeiten gehen will.“

Laa und die Region kenne er, immerhin hat er Teile seiner Kindheit in Wetzleinsdorf bei Großrußbach verbracht, von wo sein Vater stammt. Das sei aber sein erster Besuch als Kanzler in der Thermenstadt.

Der letzte Kanzler, der vor Kurz in Laa war, war Alfons Gorbach (ÖVP), der 1964 gekommen war. Entsprechend stolz war Ribisch auf die prominente Wahlhilfe aus Wien.