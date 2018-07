„Wir haben in den Unterlagen nachgesehen. Noch nie konnten wir einen Baugrund in Laa um diesen Preis verkaufen“, sagt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Denn unter den Grundstücksverkäufen plante die ÖVP ein Grundstück an der Themenallee entlang der Einfahrt zum Thermenparkplatz an die Wohnbaugenossenschaft Kamptal um 400.000 Euro zu verkaufen, die hier eine Wohnanlage errichten möchte. Der Preis, den Kamptal dafür zahlen möchte, ist für die ÖVP ungewohnt hoch. Für die Opposition ProLAA ist das zu schnell und zu unüberlegt und sie fordert, vor der Entscheidung eine öffentliche Ausschreibung zu veranlassen. Das sei ein zu wichtiges Grundstück.

Doch die ÖVP erwartet sich davon nichts Sinnvolles. „Eine Ausschreibung ist hier vom Gesetz nicht vorgeschrieben und eine derartige Ausschreibung zieht nur Spekulanten an“, sagt Finanzstadtrat Roman Frühberger (ÖVP). „Die kaufen den Grund, machen aber nichts damit. Wir brauchen aber Wohnungen.“

„Wir haben mit der Wohnbaugenossenschaft schon viele erfolgreiche Projekte umgesetzt."Brigitte RIbisch

Wenn es schon die Kamptal sein muss, dann hätte die Opposition gerne ein Nutzungskonzept oder eine schriftliche Verpflichtungserklärung hinsichtlich der Nutzung. Das sei jetzt noch viel zu früh, sagt die Bürgermeisterin. „Wir haben mit der Wohnbaugenossenschaft schon viele erfolgreiche Projekte umgesetzt, das war immer in Ordnung. Und zu diesem frühen Zeitpunkt gab es noch nie konkrete Wohnungspläne.“

Die Weigerung von ProLAA, dem Verkauf zuzustimmen, empfindet die Bürgermeisterin sogar als kontraproduktiv für die Finanzgebarung der Gemeinde. „Da beschweren sie sich immer, dass wir Schulden machen. Und jetzt können wir etwas zu einem sehr guten Preis verkaufen und wieder passt es nicht.“

Als nach einer langen und zum Schluss schon sehr erbittert geführten Diskussion abgestimmt wird, sprechen sich ÖVP und SPÖ für den Verkauf an die Wohnbaugenossenschaft Kamptal aus, ProLAA und die FPÖ sind dagegen.