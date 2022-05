Gesundheitszentrum: Erste Ärzte ziehen ein

Werbung

Bereits fleißig gebaut wird am neuen Stadtteil Green Park LaaPlus in der Neustadt, wo in der Nähe des Bahnhofs und der Therme ein Ärztezentrum, ein Nahversorger, Büros, Gastronomie und generationengerechtes Wohnen entstehen.

Im Ärztezentrum ist ab sofort die erste Fachärztin tätig. Dr. Sabine Weise hat ihre Ordination für Neurologie mit einem EEG-NLG-Multiple Sklerose Zentrum in den neuen Räumen von LaaPlus eingerichtet und bietet ihre Dienste immer Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 15 Uhr an.

Zum Leistungsspektrum gehört die umfassende neurologische Abklärung von Schwindel und Gangstörungen, Stürzen, Demenzverdacht, Nervenschmerzen, Kopfschmerzen, Parkinson, Multiple Sklerose, Messung der Nervenleitgeschwindigkeit, EEG-Untersuchungen sowie Hausbesuche. Anmeldungen sind unter 0676/ 7000661 möglich. Informationen unter www.weise-neuro.at .

Außerdem ist der Allgemeinmediziner und Kassenarzt Dr. Philipp Schwarzinger von der Therme Laa übersiedelt und hat seit 2. Mai seine Praxis im LaaPlus Gesundheit. Die Ordination ist Mo 15 bis 19 Uhr, Mi 8 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Do und Fr 8 bis 13 Uhr geöffnet. Anmeldung unter 02522/85542 ist erforderlich.

„Wie von mir versprochen, wird das ärztliche Angebot in Laa tatsächlich Schritt für Schritt ausgebaut“, freut sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Noch vor dem Sommer werden die nächsten Ärzte im Ärztezentrum folgen und auch der Nahversorger Spar wird seinen Betrieb aufnehmen.

