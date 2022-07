Grenzlandmesse startete mit drei Ausstellern

Werbung

Ein großes Veranstaltungshighlight war Ende der 70-er Jahre zweifelsohne die Grenzlandmesse in Laa an der Thaya. Die Idee dazu hatte der damalige Geschäftsmann Alfred Waltner, der mit seinen innovativen Ideen immer wieder die Laaer Bevölkerung beeindruckte.

1977 gab es für die Messe einen Probelauf in einem Zelt mit drei Ausstellern: Löscher, Kaffee Forster und die Gärtnerei Galla, die für den Blumenschmuck sorgte, erinnert sich Waltner. Bereits 1978 fand dann jährlich bis 2008 rund um Fronleichnam die Grenzlandmesse, die ab 1994 als Laaer Messe veranstaltet wurde, statt. Mitarbeiter der ersten Ausstellungsmesse waren Alfred Waltner, Fritz Neumayer, der das Logo erfand und Kurt Künzl, der vor allem als Organisator zuständig war.

„Cordon Blues“ traten bei der Grenzlandmesse auf. Foto: zVg

Ihm zur Seite stand ein kleines Team an Messehostessen, darunter auch die heutige Stadträtin Isabella Zins. Sie erinnert sich gerne an die Büroarbeiten im Vorfeld und die Repräsentationsaufgaben während der Messe. Dazu wurden die Mädels in Uniformen von der Firma Frank & Mair eingekleidet.

Zur ersten Messe reiste sogar der ORF an und übertrug mit dem Moderator Frank Lester die Sendung Autofahrer unterwegs. Dies füllte die Veranstaltungszelte. Pfarrer Karl Pichelbauer zelebrierte im Zelt die Sonntagsmesse, welche eine gesanglich talentierte Jugendgruppe musikalisch umrahmte. Die damals noch wenigen Ausstellerfirmen, mitwirkende Vereine und Behörden sorgten für einen guten Zusammenhalt in der Gemeinde.

Die Aussteller aus allen Branchen kamen vorwiegend aus Laa, aber auch aus näheren Bezirksgemeinden von Hollabrunn bis ins Waldviertel. Als Obmann des „Verein zur Förderung der Wirtschaft in der Grenzregion Laa“ war Alfred Waltner Verantwortlicher für die behördlichen Genehmigungen, finanzielle und betriebswirtschaftliche Abwicklungen zuständig. Künzl erinnert sich: „Die Eröffnungen der Messen nahmen immer hochrangige Politiker wie Bundespräsident Rudolf Kirchschläger oder Altlandeshauptmann Erwin Pröll vor. Rund 120 Aussteller, Autoschauen, ein Vergnügungspark, ein tolles Rahmenprogramm und gute Bewirtung lockten jährlich rund 15.000 Besucher an.“

Heute ist das Zwiebelfest das Regionsfest in Laa und findet alljährlich am Stadtplatz vor der Kulisse des Rathauses statt. Dazu sagt Waltner: „Die Gründung des Zwiebelfestes war ein guter Gedanke. Damit wurde das Image Laas als Messe- und Ausstellungsort gestärkt“.

