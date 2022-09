Laa Gutes direkt vom Bauern: Neues Standl

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

„Wir merken, dass die Leute seit den Corona-Einschränkungen mehr auf Qualität bei Lebensmitteln setzen“, freut sich Eva Schäffer über viele Kunden. Foto: Michael Pfabigan

E va Schäffer bietet in der Venusgasse in Laa Eier und saisonale Produkte aus ihrer Landwirtschaft an.

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben „Ich hab mir auch schon überlegt, etwas zum Trinken in das Sortiment aufzunehmen. Aber die Radler, die stehen bleiben, füllen sich hauptsächlich ihre Flaschen beim Trinkbrunnen auf“, erzählt Eva Schäffer. In der Venusgasse hat sie direkt neben der Radlerrast am Eurovelo einen liebevoll gestalteten Direktvermarkterstand errichten, in dem sie saisonal die Produkte ihres Hofes anbietet. „Manche sagen ja, dass dieser Park Kohlhauser-Park heißt, aber alle sagen nur Beserlpark dazu“, erzählt sie. Pläne für einen derartigen Stand hatte sie schon länger. Als ihr die Arbeit im Pflegeheim zu viel wurde, gab sie diese auf und widmete sich ganz ihrer Landwirtschaft: „Das ist ohnehin ein Fulltime-Job“. Denn die Eier im Kühlschrank stammen von den rund 500 Freilandhendln, zusätzlich gibt es die Produkte aus ihrer Landwirtschaft: Erdäpfel, Zwiebel, Knoblauch und derzeit saisonal Fisolen und Kürbisse. „Wir merken, dass die Leute seit den Corona-Einschränkungen mehr auf Qualität bei Lebensmitteln setzen“, erzählt Schäffer. Ein Trend, der sich in Zeiten der steigenden Inflation noch verstärkt. Noch ein Vorteil: Der Stand hat 24 Stunden geöffnet. Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten. Weiterlesen nach der Werbung